Résumé et objectifs de Naples

09/12/2021 à 23:44 CET

Napoli s’est imposé en ‘finale’ à Diego Maradona contre Leicester (3-2) et il sera en huitièmes de finale de la Ligue Europa, où il pourrait croiser le Barça. L’équipe partenopeo a vu comment les Anglais ont égalé un 2-0 mais le but de la seconde moitié de Le plus, qui était son double, a-t-il décidé en Italie.

Naples

Méret ; Di Lorenzo, Rrahmani, Jésus, Rui ; Demme (Manolas, 76′), Zielinski ; Ounas (Mertens, 63′), Lozano (Malcuit, 45′), Elmas ; Pétagna.

Leicester

Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand ; Ndidi, Tielemans (Soumaré, 77′) ; Dewsbury-Hall (Albrighton, 89′), Maddison, Barnes (Daka, 72′) ; Vardy.

Buts

1-0 M. 4 Ounas. 2-0 M. 24 Elmas. 2-1 M. 27 Evans. 2-2 M. 33 Dewsbury-Hall. 3-2 M. 53 Elmas.

Arbitre

Mateu Lahoz (Espagne). TA : Petagna (33′), Demme (77′).

Incidents

Jour 6. Stadio Diego Armando Maradona. 10 000 téléspectateurs.

Très vite, le duel affronte tout Spalletti. Adam Ounas a dépassé le sien avec un bel objectif, un revenu qui doublerait à l’équateur du premier semestre Elif Elmas. Petagna, qui a joué un rôle de premier plan dans le 1-0, a aidé le Macédonien à remettre le travail sur les rails.

Leicester a réagi d’affilée. En seulement cinq minutes, d’abord Evans sur coups de pied arrêtés puis Dewsbury-Hall, l’un des plus importants, a égalisé le concours avant d’atteindre la récréation.

La cravate valait le casting de Brendan Rodgers, pas celui de Spalletti. Schmeichel Il a empêché Elmas de marquer le doublé dès le début du deuxième acte mais il n’a pas pu répéter lors de l’arrivée suivante. Grande action de Zielinski et Di Lorenzo a aidé le Macédonien pour 3-2.

Maddison a fait 3-3 même si son tir s’est écrasé dans le bois. Dewsbury-Hall et Vardy étaient les autres à tenter leur chance mais les ‘renards’ n’ont pas pu avec Naples, qui passe en deuxième et condamne Leicester, troisième, à la Conference League. D’abord terminé un grand Spartak de Moscou dans un groupe très serré.