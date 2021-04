Résumé et objectifs de Naples

18/04/2021

À 23:16 CEST

X. Serrano

C’était de peu d’utilité pour Naples couper la séquence de 11 victoires consécutives de la Inter. Les partenopeos, qui ont pris l’initiative dans le choc général, ont dû se contenter d’un match nul qui leur laisse deux points de retard sur la quatrième place. Eriksen égalisé dans la seconde moitié l’objectif initial de Par Vrij à sa propre porte. Les “ nerazzurri ” continuent tout droit vers lui ‘Scudetto».

SIESTE

INT

Naples

Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Fabián Ruiz (Bakayoko, 90 ‘), Demme; Politano (Hysaj, 90 ‘), Zielinski (Elmas, 88’), Insigne; Osimhen (Mertens, 74 ‘).

Inter

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (Gagliardini, 84 ‘), Darmian (Perisic, 69’); Lukaku et Lautaro (Alexis, 75 ‘).

Buts

1-0 M. 38 De Vrij (pp). 1-1 M. 55 Eriksen.

Arbitre

Daniele Doveri. TA: Koulibaly (38 ‘), Demme (80’), Politano (87 ‘), Manolas (90’) / Darmian (63 ‘), Hakimi (90’).

Incidents

Match disputé à huis clos au stade Diego Armando Maradona correspondant à la 31e journée de Serie A.

L’ensemble des Gattuso Il a également été lancé, avec cinq victoires au cours des six jours précédents, et a commencé avec beaucoup plus de personnalité. Son a été le bal et l’initiative au détriment d’un Inter très enfermé. Trop même pour aller à l’encontre. le NaplesÀ propos, il a lancé un nouveau kit: un t-shirt noir avec un dessin d’oiseau dans une couleur turquoise électrique autour du cou et un pantalon noir.

Mais l’élan parthénopéen manquait de croc. Pas un coup dangereux tiré avant la pause. Les de ConteAu lieu de cela, ils avaient besoin de très peu pour frapper le bois deux fois. À la fois avec des pièces fixes et avec Lukaku en tant que finisseur. Mais la fortune a tourné le dos Inter étreindre le Naples, qui a ouvert la boîte dans une action improbable. Handanovic a sauvé un centre latéral, mais quand il est allé mettre le cuir sur l’herbe, il a couru au pied d’un Par Vrij qui a été publié. La balle a glissé et le 1-0.

Les «Nerazzurri» ont dû s’améliorer après l’entracte et leur réapparition n’a pas déçu. Ils ont avancé des lignes, beaucoup plus agressives en pression et des incisives avec du cuir. Tout a pivoté Lukaku, avec Darmian Oui Hakimi faisant des ravages pour les gangs. Juste après un centre latéral dégagé en faux par la cloche arrière, Eriksen il a croisé un pied gauche au filet pour égaliser le concours.

Une trêve tacite est alors imposée, résultat de la fatigue et de la peur de l’erreur, prélude au combat final. le Naples, en manque de victoire, il est allé avec tout pour le but tandis que le InterSatisfait du point, il verrouilla le boulon. Les Parthénopéens ont caressé le triomphe dans un coup de Politano au bâton et une pénalité de Par Vrij toléré par le VAR. Au final, une cravate qui a meilleur goût que celles de Conte.