Résumé et objectifs de Náxara

30/11/2021 à 21:22 CET

L’Andorre de Gérard Piqué toujours vivant dans la tasse. Le club détenu par le footballeur du Barça a battu Náxara au minimum et avec un penalty au premier tour du tournoi. Marc Fernández, juste avant les vacances, a marqué le seul but du match (0-1).

NAX

ET

Naxara

Adrien ; lvaro, Eloy, Nika, Pablo ; Mario (Tamayo, 60′), Maiso (Diego, 60′), Miguel, Rojo; Orodea (Raúl Sáenz, 52′), Javi Martínez.

Andorre

Josele ; Pasteur, Adri, Diego González, Eudald Vergés ; Molina (Riverola, 46′) ; Alti (Pau Casadesús, 82′), Héctor (Cañete, 92′), Iván Gil (Martí Vilà, 92′), Marc Fernández; Nieto (Marc Aguado, 76′).

but

0-1 M. 42 Marc Fernández.

Arbitre

Recio Moreno (navarrais). TA : Maiso, Rojo, Nika, Pablo / Diego González.

Incidents

La Salera. Environ 1 000 spectateurs.

Le tableau d’Éder Sarabia n’a pas réussi à montrer sa catégorie supérieure dans les premières mesures, en partie à cause de la mauvais état de la pelouse à La Salera, avec beaucoup de boue. A l’équateur du premier semestre Marc Fernández a déjà demandé à Adrian et le gardien de but a répondu par un superbe arrêt, même s’il finirait par être le bourreau de son équipe.

Au bord de la pause, le gardien local a clairement renversé Pastor et Marc n’a pas raté de onze mètres avec une exécution simple; fort et au milieu. Minutes avant Adrià Vilanova il était providentiel d’éviter une action de danger des Riojans.

Déjà dans le deuxième acte, Adrián a maintenu en vie l’équipe de Rubén Sáenz ‘Chiri’ avec deux bonnes interventions. Andorre n’a pas pu en profiter et dans la dernière section, ils ont souffert pour conserver l’avantage.

Au cours des dix dernières minutes, peu a été joué mais el Náxara a revendiqué jusqu’à trois chutes dans la zone, la troisième étant la plus claire. De plus, la planche s’est cassée et la fin a été quelque peu chaotique à La Salera, où la Coupe a été rejouée dix ans après ses débuts. Avec souffrance, ceux de la Principauté gardèrent le triomphe et aura la trentaine.