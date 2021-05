Résumé et objectifs de Nîmes

16/05/2021 à 23:40 CEST

Victoire incontestable d’un Olympique de Lyon qui refuse d’être relégué à Ligue Europa la saison prochaine. Après avoir été exclu de la lutte pour le titre de champion, le Rudi Garcia ils arrivent vivants jusqu’au dernier jour, où ils doivent gagner et attendre un trébuchement du Monaco. Pour sa part, Nîmes a confirmé sa descente mathématique en Ligue2.

Nîmes

Reynet; Burner (Alakouch, 46 ‘), Ueda, Landre, Meling; Cubas, Fomba (Deaux, 75 ‘); Eliasson (Chadli, 76 ‘), Ripart, Ferhat (Ahlinvi, 86’); Koné (Doucouré, 81 ‘).

Olympique de Lyon

Lopez; Dubois (Diomande, 87 ‘), Marcelo, Denayer, Cornet; Bruno (Mendes, 64 ‘), Caqueret; Ekambi (Slimani, 76 ‘), Paqueta, Aouar (Cherki, 63’); Depay.

Buts

1-0 M.5 Kone. 1-1 Paquet M.8. 1-2 M.20 Depay. 1-3 Paquet M.24. 1-4 M.55 Aouar. 2-4 M.62 Kone. 2-5 M.87 Slimani.

Arbitre

Ruddy Buquet. Pas de cartes.

Incidents

Stade des Costières (porte fermée).

le Lyon a approuvé une “ petite main ” à un Nîmes combatif qui pendant quelques minutes a rêvé d’atteindre le dernier match avec des options pour le salut. L’objectif de Koné après cinq minutes, ils ont permis à ceux de Plancque. La joie n’a pas duré longtemps. À peine trois minutes plus tard, Paquet a marqué le premier de son doublé particulier, et juste à la 25e minute, ils ont déjà gagné 1-3 avec le deuxième du Brésilien et le but de Depay, qui était à nouveau l’un des meilleurs de son équipe.

Le résultat dans le match de Nantes J’ai déjà considéré descendu vers Nîmes quoi qu’il fasse. Il a semblé baisser les bras quand le quatrième est arrivé, le travail de Aouar, déjà dans la deuxième partie, même si Koné il a réduit les distances avec son deuxième but peu de temps après.

Précisément Aouar a joué dans la note négative du concours pour le Lyon. Le milieu de terrain français a exprimé sa colère considérablement après avoir été remplacé et a même refusé le salut à Rudi Garcia. Slimani a fermé la victoire à la fin du match.