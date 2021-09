Résumé et objectifs de Porto

28/09/2021

29/09/2021

Roger Payro

Nouveau volet du film ‘How to Train Your Dragon’, réalisé par Jürgen Klopp et avec Salah, Mané et Firmino. Comme dans 0-5 de 2018 ou 1-4 de 2019. Liverpool a la mesure prise contre Porto et surtout Do Dragao. La peinture portugaise, floue et condamnée pour des erreurs d’enfance, n’était pas non plus une rivale aujourd’hui.

BOA

LIV

Port

Diogo Costa ; Corona, Cardoso, Marcano, Zaidu (Wendell, 56′) ; Uribe (Vitinha, 56′), Sérgio Oliveira (Pepê, 67′) ; Otávio (Vieira, 14′), Toni Martinez (Grujic, 46′), Luis Díaz; Taremi.

Liverpool

Alisson ; Milner (Gomez, 66′), Matip, Van Dijk, Robertson ; Henderson, Fabinho, Jones ; Salah (Firmino, 67′), Jota (Origi, 88′) et Mané (Minamino, 66′).

Buts

0-1 M. 18 Salah. 0-2 M. 45 Mané. 0-3 M. 60 Salah. 1-3 M. 75 Taremi. 1-4 M. 77 Firmino. 1-5 M. 81 Firmino.

Arbitre

Sergueï Karasev (Russie). Pas de jaunes.

Incidents

Faites Dragao. 45 000 téléspectateurs.

Blessure à l’échauffement Pépé, qui venait d’arriver, était le prélude à ce qui attendait ceux de Sérgio Conceiçao. Otavio il est tombé au bout d’un quart d’heure et la mauvaise nouvelle suivante est arrivée sous la forme d’un but. Diogo Costa a repoussé le tir de Jones mais Zaidu s’est endormi en dégageant et Salah a volé son portefeuille pour dépasser le sien.

La perte d’Otávio a été un coup dur pour Porto, qui en avait beaucoup sur le côté droit et là MAnne et Robertson ont commencé à faire des bêtises. HendersonSur un coup franc répété, il a fait briller Diogo Costa, qui alternait les bons discours avec les chants. Avant la pause, le but n’est pas bien passé dans un centre latéral de Milner et Mané a remis le triomphe sur les rails avant les vacances.

Liverpool avait le jeu plus que contrôlé et la seconde moitié était une marche militaire. Costa a fait avorter les tentatives de Robertson et Jota d’augmenter le loyer, ce dont Salah s’est occupé pendant le match. Curtis Jones a volé le ballon, Jota a traîné la défense et l’Egyptien a marqué à plaisir. Mo est déjà le deuxième Africain avec le plus de buts en Ligue des Champions, avec 31, dépassant les 30 d’Eto’o. Seul Drogba (44) est laissé en tête.

Dès lors, la fête s’est effondrée et dans ce contexte Porto a attrapé un jeu isolé que Taremi a dirigé dans le filet. Grand centre de Vieira, tout est dit. Les plus optimistes pouvaient rêver que c’était le début de la rentrée mais une autre calamité derrière a renversé tout espoir. Diogo Costa est allé chercher des raisins dans une longue expédition et Firmino a mis le 1-4 à la lumière.

Le Brésilien, sorti d’un ravitaillement, a marqué le doublé quatre minutes plus tard alors qu’il avait besoin du VAR pour le célébrer. L’órsai initialement indiqué a été brisé par Grujic. Le but est venu dans un rebond après un autre tir de Curtis Jones, qui a marqué un match de dix. Il l’a cherché, mais l’équipe de jeunes a été laissée sans marquer. Liverpool coûte très cher d’aller au deuxième tour avant d’affronter le double duel face à l’Atlético.