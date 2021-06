Résumé et objectifs de Portugal-Israël, amical international

09/06/2021 à 22:53 CEST

.

L’actuel champion d’Europe a battu le modeste Israël avec la société Bruno-Cristiano comme meilleure nouvelle. Sans grand brio, le Portugais s’est imposé 4-0 grâce à un doublé du joueur de Manchester United, un superbe but inclus dans le temps additionnel et l’aide à un Cristiano qui a réglé son nez de buteur. Bien sûr, le jeu des Portugais a laissé quelques doutes.

POUR

ISR

le Portugal

Rui Silva ; Cancelo, Jours (Danilo 62′), Pepe, Mendes; Neves (Moutinho 62′), Carvalho (Renato 71′), Bruno Fernandes ; Bernardo Silva (Gonçalves 72′), Jota (André Silva 46′), Cristiano Ronaldo (Guedes 72′).

Israël

Martien; Dasa (Maléde 88′), Tibi, Dgani (Baltaxa 72′), Ofri ; Natcho (Halila 62′), Lavi (Zargary 88′), Menachem (Hanna 46′); Zahavi, Salomon, Kinda (Abu Fani 62′).

Buts

1-0 M.42 Bruno Fernandes; 2-0 M.44 Cristiano Ronaldo ; 3-0 M.86 Annuler ; 4-0 M.90 Bruno Fernandes.

Arbitre

Jérémie Pignard. TA : Dgani (54′)

En première mi-temps, il a été difficile pour le Portugal de trouver la fluidité du jeu et malgré une arrivée claire, il n’a réussi à ouvrir la boîte qu’aux dernières minutes. Le Bétique William Carvalho n’a pas été très précis et Ruben Neves n’a pas non plus pris le contrôle du jeu, tandis que Cristiano a gaspillé du clair, comme celui qu’il a eu à la 35e minute, lorsqu’il a terminé à plaisir dans la surface après une passe de Bruno. Fernandes et le ballon ont percuté un défenseur.

A la 41e minute, après un entracte sur la droite du côté de City Cancelo, le premier but est venu. Le jeu s’est terminé par la passe en retrait pour que Bruno Fernandes centre le ballon sans que le gardien Marciano puisse faire quoi que ce soit. Et deux minutes plus tard il a aidé Cristiano et il a battu le gardien israélien à l’intérieur de la surface, de sorte que la première mi-temps s’est terminée 2-0.

En seconde période, Diogo Jota est resté dans les vestiaires et l’attaquant André Silva, le deuxième meilleur buteur de Bundesliga cette saison au service de l’Eintracht Francfort, est entré.

En ’57 et ’60, Bernardo Silva d’abord puis Cristiano ont eu des occasions claires, mais ils ne savaient pas comment bien finir. Cependant, malgré les incorporations de Pote, Guedes ou Renato Sanches, Le Portugal était encore trop plat en seconde période.

Israël a même réussi à réduire les écarts avec un excellent jeu sur l’aile droite que l’attaquant du PSV Zahavi Rui Silva a terminé et raté de peu. Le 3-0 a mis l’ailier Joao Cancelo à la 84e minute, qui dans un mouvement personnel sur la droite a été défait avec une coupure de son défenseur et a traversé au fond des filets avec une jambe changée.

Et la sentence a été signée par un but de Bruno Fernandes, qui a joué un superbe tir de l’extérieur de la surface qui est entré dans l’équipe israélienne. Une rencontre sans trop de lectures positives pour le Portugal A défaut de six jours pour son premier match officiel au Championnat d’Europe, où il affrontera la Hongrie.