Résumé et objectifs de Roma

01/12/2021

Le à 21:14 CET

La Roma, qui a ajouté deux matchs sans connaître la défaite, a cédé au Stadio Renato Dall’Ara de Bologne, où un but du Suédois Mathias Svanberg En première mi-temps, il suffisait aux locaux de signer la victoire.

BOL

ROM

Bologne

Skorupski ; Soumaoro, Medel, Théâtre ; Skov Olsen (De Silvestri, 81′), Domínguez (Vignato, 91′), Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow (Orsolini, 90′); Arnautovic (Sansone, 17′)

Rome

Rui Patricio; Mancini (Viña, 73 ‘), Smalling, Ibáñez; Diawara (Carles Pérez, 46′) ; Karsdorp, Veretout (Cristante, 64′), Mkhitaryan, El Shaarawy (Shomurodov, 52’) ; Zaniolo et Abraham

Arbitre

Luca Pairetto. TA : Soriano (38′), Skorupski (88′), Sansone (92′) / Abraham (45′), Carles Pérez (59′), Zaniolo (72′), Karsdorp (92′)

Six défaites pour la Roma en quatorze journées de Serie A, avec huit victoires et un nul, qui complique leur parcours vers une place en Ligue des champions prochaine, à trois journées de la fin du rendez-vous avec l’Inter Milan, en force champion.

L’ensemble des Mourinho, au milieu de la lutte pour les positions de Champions, il a commencé dominant et ses premières occasions. Mais peu à peu le ‘rossoblú’ est entré en jeu et a commencé à arriver avec danger dans les domaines de Rui Patricio. Ils n’avaient pas besoin de grand-chose. Le Suédois était banal qui a reçu un bon ballon entre les lignes et sans réfléchir à deux fois, il a fait face au but et a tiré de la demi-lune, bas et bien attaché au poteau, loin de la portée du but giallorrosso.

Loin de réagir, la Roma a maintenu un manque de jeu et de rythme et les quelques occasions qu’ils ont eues ont été désactivées par le but polonais attentif. Lukas Skorupski.

A la performance grise s’est également ajoutée l’actualité négative du jaune vue par les Anglais Tammy Abraham, avant essentiel pour Mou, que le duel contre l’Inter sera perdu en raison de l’accumulation de cartons.

Il était cinquième du classement, avec un seul point d’avance sur la Juventus, septième, qui a battu Salernitana mardi.

Bologne fait également pression et passe à 24 points, à un seul de Rome.