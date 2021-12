Résumé et objectifs de Roma

04/12/21 à 20:26 CET

L’Inter a balayé la Roma à l’Olímpico (0-3) lors d’une excellente première mi-temps de ceux d’Inzaghi, nettement supérieurs à ceux de la capitaledécimé par les victimes, et humilié Mourinho, qui se regardait avec le visage de quelques amis alors que son ancienne équipe l’écrasait. L’équipe « Nerazurro » continue de se battre pour la première place et a montré qu’elle est un candidat clair pour soulever le « Scudetto ».

ROM

INT

Rome

Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbula (Bove, 61′) ; Ibáñez, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Viña ; Zaniolo, Chomurodov.

Inter

Handanovic ; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (Dimarco, 76′); Dumfries, Calhanoglu (Sensi, 83′), Brozovic, Barella (Arturo Vidal, 59′), Perisic; Dzeko (Voisin, 76′), Correa (A. Sánchez, 59′).

Buts

0-1 M.15 Calhanoglu. 0-2 M.24 Dzeko. 0-3 M.39 Dumfries.

Arbitre

Marco Di Bello. TA : Ibañez (37′), Mancini (63′), Zaniolo (73′) / Barella (47′).

Incidents

Match joué au Stadio Olimpico à Rome.

Il a fallu 15 minutes à l’Inter pour désactiver la Roma après un départ avec un peu plus de clarté de la part de l’équipe de la capitale. C’est Calhanoglu qui a entamé, avec un objectif olympique, une phase de domination « Nerazzurri » et cela a duré toute la première mi-temps. Il l’a fait en profitant d’une erreur grotesque de Rui Patricio, qui a passé le ballon sous ses jambes après un corner lancé par le turco-allemand lui-même.

Ce but a fait couler la boîte ‘giallorosso’, qui a reculé et a vu comment l’Inter jouait à volonté. Cela a rendu tout facile. Peu de temps après, Dzeko a augmenté le loyer aboutissant à un beau déménagement collectif, montre le haut niveau des Lombards aux Jeux Olympiques. Le bosniaque, qui ne l’a pas célébré en raison de son passé romaniste, a pu faire le troisième jusqu’à deux fois de plus, bien qu’il ait eu ce prix Dumfries, qui est entré comme une balle de la droite pour conclure une première mi-temps désastreuse de Mourinho.

Après la pause, l’Inter s’est permis le luxe de lever le pied sur le gaz et il ne s’est presque rien passé sur le terrain. Le plus remarquable, La blessure de Correa, qui pourrait manquer le match de Ligue des Champions contre le Real Madrid, où les deux équipes joueront la première place.