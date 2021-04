Résumé et objectifs de Sabadell

31/03/2021

Sabadell ajouté son huitième match nul consécutif à domicile dans un derby catalan au rythme effréné contre Gérone (2-2) dans lequel les locaux n’étaient pas assez deux buts de Stoichkov ni au peuple de Gérone sa plus grande domination.

Sabadell

Mackay; Óscar Rubio, Jaime, Juan Ibiza; Héber Pena (Víctor, 60 ‘), Undabarrena, Boniquet (Grego Sierra, 90’), Josu; Aarón Rey (Néstor, min, 79 ‘), Stoichkov (Guruzeta, 79’) Edgar (Adri Cuevas, 46 ‘).

Girona

Jean Charles; Bernardo, Arnau, Santi Bueno; Yan Couto, Cristoforo (Terrats, 72 ‘), Monchu (Stuani, 82’), Gumbau (Kebe, 72 ‘), Franquesa; Samu Saiz (Pablo Moreno, 88 ‘) Mamadou Sylla.

Buts

1-0 M. 8 Stoichkov. 1-1 M. 44 Gumbau. 2-1 M. 45 + 2 Stoichkov. 2-2 M. 51 Samu Sáiz (plume).

Arbitre

Hernández maeso (Estrémadure). AT: Boniquet (36 ‘), Edgar (42’), Jaime Sánchez (51 ‘) Rubio (77’) / Couto (21 ‘), Bernardo (24’), Monchu (79 ‘) et Juanpe (hors du terrain, 89 ‘).

Incidents

Nova Creu Alta. Derrière des portes closes.

Le premier semestre était très attractif. Dans la minute 8 est venu le premier but du match. Stoichkov profita une grave erreur de Bernardo avec un coup de tête en arrière pour marquer 1-0 sur la sortie de Juan Carlos.

Gérone a eu la première fois dans un deux contre un qu’ils ont gaspillé Sylla avant Mackay. Sabadell a pris du recul et la domination de Gérone a été totale en première période. Gumbau Il l’a testé avec un coup de pied mordu de l’extérieur de la zone que Mackay a sauvé. Encore une fois, l’objectif local est intervenu avec succès dans un spectaculaire Slalom par Samu Saiz.

Sabadell a eu une chance imbattable de marquer 2-0. Un bon pass de Stoichkov sur Aaron King le Galicien l’a ramassé mais son coup s’est écrasé sur le bâton. Deux minutes plus tard est venu 1-1. Une action personnelle du jeune Arnau l’a terminé au réseau Gerard Gumbau à nouer.

L’équipe locale a immédiatement réagi en obtenant 2-1 dans un jeu sensationnel d’Aarón Rey. Le Galicien a essayé le premier dans un tir que Juan Carlos a rejeté. Aaron King Il a ramassé le ballon et après un entracte avec une passe en arrière qui Stoichkov a terminé le filet en trompant le gardien de Gérone. Une première moitié de la domination de Gérone et beaucoup de danger arlequin avec deux buts et un poteau.

La deuxième partie a commencé tout aussi vite. Stoichkov était proche des aigus. Cependant, ce qui arriverait était 2-2, l’arbitre, à la demande du VAR, a signalé une pénalité de Jaime sur Mamadou Sylla. La peine maximale est très douteuse.

Samu saiz, le meilleur des visiteurs était sur le point de répéter tellement, avec un jeu que Mackay a ruiné. Dans les derniers bars, il est entré Stuani mais curieusement, la meilleure opportunité a fini par être locale dans la dernière action dans laquelle Undabarrena a complètement tiré dans les nuages.

Sabadell retombe dans la zone de relégation après le triomphe de Castellón à Albacete et à Gérone n’ajoute qu’un point dans leurs aspirations à jouer pour la promotion.