Résumé et objectifs de Salerne

31/10/2021 à 20:23 CET

Un but du Polonais Piotr Zielinski a donné à Naples une victoire 1-0 ce dimanche dans le derby de la région de Campanie contre Salernitana et lui a permis de protéger son leadership dans la Serie A italienne.

SEL

SIESTE

Salerne

Béléc ; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri (Gagiolo, 88′) ; Schiavone (Djuric, 88′), Di Tacchio, Kastanos ; Ribéry ; Bonazzoli (Obi, 72′), Gondo (Simy, 66′).

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui ; Anguissa, Fabian Ruiz ; Zielinski (Zanoli, 90′), Politano (Jésus, 80′), Mertens (Petagna, 63′) ; Lozano (Elmas, 60′).

Arbitre

Michel Fabbri. TA : Rui (74′). TR : Kastanos (69′) / Koulibaly (77′).

Incidents

Stade Arechi. Jour 11. 25 000 spectateurs.

L’équipe de Luciano Spalletti continue avec le roller cette saison, dans lequel il n’a fait qu’un match nul, la semaine dernière à Rome, et a remporté les dix autres, avec une défense étanche qui n’a encaissé que trois buts.

Ni la perte due à la blessure du Nigérian Victor Osimhen, auteur de cinq buts en ce début de saison en championnat, a pu arrêter Naples. Avec le Mexicain Hirving Lozano débutant dans l’alignement de Spalletti, c’est Piotr Zielinski, un milieu de terrain polyvalent, qui a fait s’effondrer le mur de Salernitana à la 61e minute, après qu’Andrea Petagna ait secoué la barre transversale d’une tête.

Le pire semble s’être produit pour le leader lorsque le joueur chypriote de Salerne Grigoris Kastanos a été expulsé à la 70e minute, mais la supériorité numérique n’a duré que sept minutes, car aussi le Sénégalais Kalidou Koulibaly a vu le rouge direct et compliqué le travail de Naples.

Salernitana, dirigé par le Français Frank Ribery, a terminé le match avec deux avant-centres qui touchent deux mètres de haut, le Nigérian Nwankwo Simy et le Bosniaque Milan Djuric, et sur un ballon haut accroché dans la surface de réparation à la 96e minute, une énorme opportunité s’est présentée dans les bottes de Riccardo Gagliolo, dont le tir est passé à côté et a garanti une autre victoire pour Napoli.