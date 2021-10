Résumé et objectifs de Salzbourg

20/10/2021

Le à 23:01 CEST

SF

Red Bull Salzbourg, avec Okafor en tête, il a prolongé jeudi son invincibilité de l’actuelle Ligue des champions avec une victoire subie (3-1) contre Wolsfburg qui l’a mis dans les cordes en première mi-temps et consolide ainsi son leadership dans le groupe G, qu’il partage avec Séville et Lille.

RBS

WOL

RB Salzbourg

Philipp Kohn; Andreas Ulmer (Guindo, 86′), Max Wober (Bernardo, 72′), Jérôme Onguene, Rasmus Kristensen ; Nicolas Seiwald, Mohamed Camara (Capaldo, 66′), Brenden Aaronson, Luka Sucic ; Karim Adeyemi (Adamu, 86′), Noah Okafor (Simic, 86′).

Wolfsbourg

Châteaux ; Roussillon (Otavio, 70′), Brooks, Lacroix, Mbabu ; Arnold, Vranckx ; Steffen, Lukebakio, Bakou (F. Nmecha, 70′) ; L. Nmecha.

Buts

1-0 M.2 Adeyemi. 1-1 M.15 Nmecha. 2-1 M.65 Okafor. 3-1 M.77 Okafor.

Arbitre

Daniele Orsato (Italie). TA : Camara (19′), Capaldo (87′) / Mbabu (47′) et Arnold (84′).

Stade

Arène Red Bull. 30 000 téléspectateurs.

L’équipe autrichienne, entourée de son public dans un stade où pendait le panneau « pas de billets », a commencé le match avec énergie et en avance sur la première ligne de pression.

Cette stratégie, à laquelle Wolfsburg n’a eu aucune réponse, a rapidement porté ses fruits, car à la seconde minute de la première mi-temps, Salzbourg a lancé une contre-attaque rapide qui Adeyemi, après une belle passe dans le trou de Seiwald, il a envoyé au fond du filet en toute sécurité.

Les de Matthias jaissle Ils n’ont pas freiné après le but et ont essayé de profiter de leur grand moment pour augmenter l’avantage. Il était sur le point de l’avoir Okafor à la 12e minute, mais son tir, un heads-up contre le gardien belge, s’est écrasé sur la barre transversale.

Contre toute attente, et au moment où l’équipe allemande était au plus mal, le match a tourné à 180 degrés. Trois minutes seulement après l’occasion de Okafor, Arnold a lancé un corner. Cela semblait inoffensif, mais le jeune homme Nmecha Il a profité de la distraction de la défense autrichienne pour toucher légèrement le ballon de la tête et marquer son premier but en Ligue des champions.

Avec le tirage électronique, la première mi-temps prenait un autre ton, avec un Wolsfburg de plus en plus à l’aise avec le ballon et un Salzbourg qui, loin de retrouver l’esprit des premières minutes, se sentait déplacé et sans réponse immédiate.

Les dernières mesures avant la pause étaient très tactiques, les deux équipes intensifiant la pression au milieu de terrain et les occasions se présentant dans les dernières minutes de la première mi-temps.

Ce fut d’abord Wolsfburg, qui vit comment Wober a été projeté à travers la zone pour éviter un tir dangereux de Nmecha, puis les Autrichiens, en s’attaquant Châteaux à la 45e minute, un tir bas de Sucique précédé d’une grande pièce de Okafor.

Sans changement dans les aliénations, la seconde mi-temps a débuté sur une tonique dans la lignée de la précédente. Les de Marc van Bommel ils pressèrent timidement dès le début, mais ils ne tardèrent pas à battre en retraite en défense.

Salzbourg, déterminé à éradiquer ses erreurs, a débordé la surface rivale, d’un tir de Sucique arreté par Roussillon, d’abord, et un internat pour les Okafor, plus tard, cela a été autorisé à la ligne de base par Lacroix.

De cette dernière occasion est né le deuxième et crucial objectif des Autrichiens. Posséder OkaforAprès une série de rebonds après le corner lancé par ses coéquipiers, il a fini presque à plaisir dans la petite surface pour se racheter et remettre le jeu sur les rails.

Cet objectif a placé les Allemands comme une cruche d’eau froide, qui ont ralenti, ouvert des espaces et regardé Salzbourg atteindre leur objectif de plus en plus facilement.

La cerise sur le gâteau a été mise par les inspirés Okafor, qui, encore une fois après un corner, a contrôlé une tête de Bernardo avec sa poitrine sans opposition de la défense et a tiré le but du rival à la 77e minute du match.

Avec ce résultat, Salzbourg assure un jour de plus la tête du groupe G de l’actuelle Ligue des champions avec 7 points, quel que soit le résultat du duel de ce soir entre Lille (1 point) et Séville (2 points).