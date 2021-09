Résumé et objectifs de Salzbourg

29/09/2021 à 23:25 CEST

Sport.es

La victoire a souffert de Salzbourg dans le Arène Red Bull ce qui le place en leader du groupe solo avec quatre points. Adeyemi a marqué un doublé sur penalty et Yilmaz couper les distances en seconde mi-temps pour mettre le Lille Dans le match. Les Français restent en bas du groupe.

SEL

2

Salzbourg

Kohn ; Kristensen, Onguene, Wober, Ulmer ; Seiwald, Camara, Sucic (Capaldo, 70′) ; Aaronson ; Okafor (Sesko, 62′), Adeyemi (Adamu, 75′).

Lille

Grbic; Djalo, Fonte, Botman, Gudmunsson (Mandava, 84′) ; André, Xeka (Onana, 60′), Gomes (Ikone, 60′) ; Weah (Bamba, 60′), David (Lihadji, 84′), Yilmaz.

Buts

1-0 M.35 Adeyemi (p). 2-0 M.53 Adeyemi (p). 2-1 M.62 Yilmaz.

Arbitre

Halil Umut Meler. TA : Adeyemi (54′), Capaldo (93′) / Botman (31′), Xeka (45′), Yilmaz (53′), Fonte (66′), Bamba (89′).

Incidents

Red Bull Arena (20 000 spectateurs).

Il lui était difficile d’entrer dans le Lille dans la rencontre, paradigme de ce qu’est l’équipe de France en ce début de saison, et les Autrichiens en ont profité pour prendre les rênes du jeu. Le tout avec ses caractéristiques habituelles : verticalité, vitesse, confiance en soi et tirer le meilleur parti de la qualité de ses jeunes.

Dans le Sanchez Pizjuán Ils ont déjà montré qu’ils apprenaient à rivaliser, et lors de cette deuxième journée, ils ont su défendre le résultat en seconde période pour s’assurer l’avantage. Après les deux pénalités manquées contre lui Séville, la première pénalité maximale indiquée par l’arbitre était un mystère, mais Adeyemi Il a tiré des gallons pour ouvrir la boîte.

Dans le second, et après son succès, l’attaquant allemand a repris la responsabilité de convertir le cinquième penalty en deux matchs sifflés en faveur du Salzbourg. Ils semblaient avoir la rencontre sous contrôle, mais pour lui Lille apparaît toujours Yilmaz. Le Turc a coupé les distances à l’équateur en seconde période et a mis la pression, mais le marqueur ne bougerait plus.