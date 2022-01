Résumé et objectifs de Saragosse

01/06/2022 à 20:16 CET

Séville a affirmé son efficacité à La Romareda, où il a éliminé en huitièmes de finale de la Copa del Rey a Real Saragosse qui s’est relevé, surtout en seconde période, et celui qui manquait de la réussite de son rival (0-2).

TSAR

SEV

R. Saragosse

Souris; R. López, L. López, Jair (Giménez, 61′), Clemente, Chavarría; Zapater, Petrovic (Serrano, 76′), Adrián (Bermejo, 61′) ; Sainz (Puche, 76′), Narváez (Yanis, 80′).

Séville

Dmitrovic ; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson (Acuña, 65′) ; Óscar (Jordán, 60′), Gudelj (Óliver, 66′), Rakitic; Ocampos (Quintana Nacho, 82′), Romero (Rafa Mir, 46′), Papu Gómez.

Buts

0-1 M. 31 Koundé. 0-2 M. 69 Rafa Mir.

Arbitre

Pizarro Gómez (Madrid). TA : Narváez (54′), Petrovic (73′) / Diego Carlos (52′), Gudelj (60′).

Incidents

1/16 de finale. La Romareda. 15 000 téléspectateurs.

Malgré les problèmes de victimes qu’il a entraînés, le groupe de Julen Lopetegui a une nouvelle fois montré qu’il était dans un bon moment de forme celui qui joue et signe un triomphe sans frimer contre un mélange de titulaires et de remplaçants de l’équipe aragonaise qui voulait mais ne pouvait pas changer le pronostic.

Séville a choisi le match nul avec un match terne mais solide et une grande efficacité dans le tir, contre le Real Saragosse qui manquait de ce que son adversaire avait, touche finale, chose qui est déjà devenue courante dans l’équipe blanquillo.

La forte pression de l’équipe de départ a rendu difficile la sortie du ballon une Séville qui n’a pas pu atteindre la zone locale et qu’il a vu comment son rival récupérait le ballon et l’avait en son pouvoir, même s’il ne s’inquiétait pas trop du but de Marko Dmitrovic.

Dans cet équilibre, personne n’a pu mettre une vitesse de plus dans le jeu jusqu’à une approche de l’équipe de Julen Lopetegui, avec un centre à la surface à la 31e minute, une tête de Pep Chavarría a été repris par Jules Koundé pour ouvrir le score avec le premier tir au but de son équipe.

Les propriétaires du terrain se sont resserrés dans le dernier quart d’heure de la première période, mais seuls les coups de pied arrêtés ont inquiété le gardien de Séville. Un Real Saragosse enragé est revenu des vestiaires avec l’intention d’égaliser le match et, avec quelques excellentes minutes au cours desquelles il a instruit son rival et accumulé jusqu’à trois occasions nettes de marquer, il aurait pu équilibrer le score.

D’autre part, Séville a encore une fois montré son talent de finisseur et à la deuxième occasion du match qu’il a eu, dans un contre dirigé par Lucas Ocampos et qui s’est terminé Rafa Mir, a fait 0-2 à la minute 70 et a condamné le concours.