Résumé et objectifs de Sassuolo

12/05/2021 à 22:58 CEST

X. Serrano

La Juventus est toujours en vie dans la lutte acharnée pour le Ligue des champions, mais son flirt avec la débâcle aurait pu se révéler être une grenouille. Parce que le dernier 1-3 devant le Sassuolo, dominant mais entaillé dans la vente aux enchères, était très trompeur. L’équipe de Pirlo C’était une épave nerveuse, annulée, et devait apparaître Buffon pour sauver une pénalité. Mais il a tellement pardonné la peinture De Zerbi Quoi Rabiot Oui Ronaldo, sur son 100e but au club, ils l’ont fait payer. Après les deux Grattoir, Dybala condamné le contre. Diana est également centenaire.

SAS

JUV

Sassuolo

Consigli; Toljan (Chiriches, 56 ‘), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (Rogerio, 76’); Obiang (Lopez, 56 ‘), Locatelli; Berardi, Traoré (Defrel, 56 ‘), Boga (Djuricic, 77’); Scraperi.

Juventus

Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur (Bentancur, 61 ‘), Rabiot, Chiesa (Square, 81’); Dybala (McKennie, 81 ‘) et Ronaldo.

Buts

0-1 M. 28 Rabiot. 0-2 M. 45 Ronaldo. 1-2 M. 59 Raspadori. 1-3 M. 66 Dybala.

Arbitre

Piero Giacomelli. TA: Marlon (18 ‘) / Danilo (24’), Chiesa (32 ‘).

Incidents

Match disputé à huis clos au MAPEI Stadium correspondant à la 36e journée de Serie A.

La première fois que le Juve essayé d’appuyer, le Sassuolo espace menacé. Toljan a accepté la piste de décollage qui lui a donné Alex Sandro sur l’aile gauche et croisé à partir de la ligne de fond pour le tir de Traoré. Son tir puissant n’a trouvé aucune porte. Il a insisté sur la formule et le “ neroverdi ” a de nouveau caressé le but d’un tir du pied gauche de Berardi qui effleurait la place.

L’avertissement a effrayé le «Vecchia Signora», qui a reculé et a cédé sa domination au Sassuolo. Les de De ZerbiDe plus, ils étaient beaucoup plus efficaces en pression. La Juve il était incapable de traverser les champs. Et avec le stress sont venues les erreurs. Rabiot perdu le cuir dans la zone et Bonucci, très lent devant le jeune homme Grattoir, a infligé une pénalité bruyante. A 16 minutes, le duel prend des teintes dramatiques pour ceux de Pirlo, mais Buffon a fait irruption pour effacer la pénalité maximale à Berardi. Vie supplémentaire.

le Sassuolo il a continué avec son harcèlement impitoyable. Mais heureusement pour le Juve, il n’avait de pitié que dans la région. Peur, le ‘Vecchia Signora‘défendu par l’accumulation. Il était sous le choc avant le festival de la touche «neroverdi». Jusqu’à neuf hommes se sont retrouvés à l’intérieur de la zone dans un tir de Grattoir qu’un défenseur a sorti sous des bâtons. Il n’offrait plus de garanties à la sortie du ballon. Traoré Oui Vogue ils ont pardonné après les pertes et Buffon s’est montré à nouveau pour sortir un missile de Obiang.

La Juve il était sur les cordes. Mais si la bible non écrite du football indique quelque chose – avec des lettres au néon – c’est que l’équipe qui pardonne finit par le payer. Et en deux actions isolées, le ‘Vecchia Signora‘mettre la fête sur la bonne voie. Premier Rabiot, avec tout l’arrière en attente Christian Oui Dybala, il a frappé le poteau avec un pied gauche de l’avant. Et au bord du repos, Christian Il a contrôlé un long ballon, l’a glissé entre les jambes de l’ancien joueur de Barcelone Marlon et battre bas pour Consigli. Cela aurait pu être un 3-0, mais les vacances sont venues avec 0-2.

Le passage dans les vestiaires n’a pas modifié le scénario de la réunion. Le coup de fouet initial de ChiesaInfatigable comme toujours, c’était un mirage. La Juve elle a gardé enfermé dans le dos et le Sassuolo à la sienne, contester les statistiques, jusqu’à la fin Grattoir a réussi à battre Buffon. La défense a collaboré, ce qui lui a permis de contrôler uniquement dans la zone. Peu après, Alex Sandro sauvé “ in extremis ” le lien de Berardi.

Mais les «bianconeri» ont de nouveau frappé le compteur, le seul scénario où ils se sont sentis à l’aise cette saison. Bentancur conduit et cédé à Dybala, qu’il a défini avec une vaseline subtile. Les 1-3 ont tué le jeu et pourraient encore mettre la cerise sur le gâteau Christian dans un tir qui a heurté le bâton. Triumph garde le Juve à un point de la Des champions, mais pas trop optimiste. Ce samedi, il est temps de vous mesurer à Inter. Et que personne n’attend une faveur de Conte.