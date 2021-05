Résumé et objectifs de Séville

03/05/2021 à 23:31 CEST

Alba Lopez

Séville de l’Atlético, le Real Madrid et Barcelone perdent la piste dans la lutte pour la Ligue après avoir été vaincu par le minimum avec un but sur la corne d’Iñaki Williams dans le Sánchez Pizjuán, où les Hispaniques ont été supérieurs à l’équipe basque mais ont payé le prix de l’or pour leur manque de succès dans les derniers mètres. Le glissement laisse les hommes de Lopetegui à six points de la tête. Dimanche prochain contre le Real Madrid à Valdebebas, ils auront la possibilité de reprendre le combat, bien que pour cela, ils aient besoin d’un match nul dans la «finale» que Barcelone et l’Atlético disputent la veille au Camp Nou. Rêver c’est gratuit.

SEV

ATH

Séville

Lier; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos (Óscar, 85 ‘), Acuña; Fernando, Rakitic (Luuk de Jong, 67 ‘); Suso (Jordán, 67 ‘), Papu Gómez (Óliver Torres, 85’), Ocampos; En-Nesyri (Franco Vázquez, 81 ‘).

Sportif

Unai Simon; De Marcos (Lekue, 69 ‘), Núñez, Yeray, Balenziaga; Berenguer (Nico Williams, 63 ‘), Vencedor, Vesga, Morcillo (Ibai, 63’); Raúl García (Sancet, 15 ‘), Villalibre (Iñaki Williams, 69’).

but

0-1 M. 89 Iñaki Williams.

Arbitre

Gil Manzano (Estrémadure). TA: Diego Carlos (35e).

Incidents

Sánchez Pizjuán. Derrière des portes closes.

Contre l’Athletic Lopetegui a pratiquement retracé les onze qu’il avait alignés le dernier jour contre Grenade. En-Nesyri fétait le seul nouveau visage. Le Marocain est entré par Luuk de Jong et sa mobilité a causé de nombreux problèmes à l’Athletic, qui a grandi en nains après un quart d’heure lorsque Raul Garcia Il a dû quitter le terrain en raison de problèmes de mollets. Avant que, Ocampos Il avait réussi à faire avancer Séville sur le tableau de bord, mais son coup de pied au deuxième poteau est allé haut.

Le contrôle du parti était de Nervion. Suso était aimé sur la droite et Rakitic ça fait mal à l’espace. Le poivre, cependant, a été mis par En-Nesyri dans un cul de tête qu’il a sorti Unai Simon avec un gant en duvet spectaculaire. L’attaquant de Fès a été le protagoniste plus tard dans l’occasion la plus claire que Séville ait eue en première mi-temps. Il est resté main dans la main avec Unai, mais au lieu de tirer, il a choisi de chercher Suso et la défense de l’Athletic a annulé le danger. Lopetegui n’a pas accordé de crédit au groupe.

Après la pause, les Hispaniques ont continué d’insister et ont trébuché encore et encore contre la défense ordonnée de l’Athletic. Ocampos a cherché le Chilien dans une action isolée, mais a percé l’os. De là, les deux Marcelino et Lopetegui ont déménagé à la recherche d’oxygène. Les frères Williams sont venus chercher les «lions». Jordán et Luuk de Jong pour les Nervionenses. L’eau. Acuña inquiète avec un tir de loin et un peu plus à prendre à la bouche. Pas même le changement offensif d’Oscar à Diego Carlos n’a eu d’effet. Tout le contraire. Alors que Séville était déjà désespérée à la recherche de l’objectif de revenir à la vie, le plus âgé des Williams a attrapé un compteur et a tué les espoirs de Séville. Sevilla ressentit le vertige au moment de la vérité. La Liga est une question de trois.