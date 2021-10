Résumé et objectifs de Séville

30/10/2021

Le à 18:29 CEST

Francesc Ripoll

Séville est devenu fort dans le Pizjuán et il n’y a personne qui gagne. Pas même Osasuna, arrivé comme le meilleur visiteur de la Ligue, Il a su tirer quelque chose du fief de Séville, qui compte ses parties par victoires. Diego Carlos et Ocampos étaient chargés de laisser les trois points dans la capitale andalouse et affronter le Real Madrid et la Real Sociedad en tête du classement.

SEV

AOS

Séville

Lier; Montiel (Navas, 58′), Koundé, Diego Carlos, Acuña ; Jordán (Gudelj, 70′), Rakitic, Delaney (Fernando, 78′); Lamela, Ocampos et Rafa Mir (En-Nesyri, 78′)

Osasuna

Juan Pérez ; Areso, Unai García, David García, Côte ; Oier (Moncayola, 69′), Roberto Torres (R. Ibáñez, 79′), Iñigo Pérez (Budimir, 69′), Darko Brasanac; Rubén García (Ontiveros, 79′) et Chimy Ávila (Kike García, 69′).

Buts

1-0 M.40 Diego Carlos. 2-0 M.60 Ocampos.

Arbitre

Depuis Cerro Grande (Madrid). TA : Jordán (61′), Bono (89′) / Areso (54′), Budimir (70′).

Incidents

Match joué à Sánchez Pizjuán.

Une rencontre qui a commencé à un rythme effréné. Les deux équipes ont montré pourquoi elles étaient parmi les meilleures de la compétition et sont entrées sur le terrain avec l’ambition de marquer trois points très prestigieux. Et c’est que pratiquement dans chaque attaque il y avait une occasion. C’est Lamela qui a averti en premier et Oier, avec une tête qui a frôlé le bois, a eu le plus clair pour les rouges. Le ‘Chimy’ Ávila, déjà installé dans le onze d’Arrasate, tentait en même temps que Séville monopolise la possession du ballon. Il a complètement repris le jeu et les occasions se sont succédé. Rafa Mir a envoyé un coup de tête incompréhensible à bout portant, et Jordán, également avec sa tête, a couru dans le bois. Nou c’était jusqu’au bord du repos quand le respectable du Pizjuán pouvait célébrer un peu. Diego Carlos a réussi un corner lancé par Rakitic pour donner un avantage à son équipe.

Il n’y avait pas d’autre choix pour Osasuna que de faire un pas en avant, mais cela n’a pas du tout bien fonctionné. En fait, le deuxième ajustement. ETLa terrible erreur de Juan Pérez et Areso fait qu’Ocampos en a profité pour s’emparer du cuir et marquer à volonté. Célébration avec colère de l’Argentin, qui a inscrit son premier but de la saison et lui enlève une bonne dalle. Séville a laissé tourner le chronomètre, déplorant les blessures de Montiel et Delaney et applaudissant En-Nesyri, qui est revenu jouer un mois plus tard.