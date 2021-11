Résumé et objectifs de Séville

11/02/2021

Le 03/11/2021 à 00:03 CET

Roger Payro

Séville n’a plus de marge d’erreur en Europe. L’équipe de Lopetegui s’est laissée tracer par Lille (1-2) et est au bord du précipice. Il est dernier du groupe avec trois points, deux de Wolfsburg et Lille et quatre de Salzbourg. Dans les deux jours restants, vous ne pouvez conjuguer que le verbe gagner. Contre le champion de France ça a bien commencé mais a fini par se dissoudre comme un sucre. Un penalty absurde de Delaney C’est la dalle qui a commencé à couler le navire Nervionense.

SEV

P’tit

Séville

Lier; Navas (Montiel, 65′), Koundé, Diego Carlos, Acuña ; Delaney (Lamela, 57′), Fernando, Óliver (Munir, 73′); Suso (Jordán, 57′), Rafa Mir (En-Nesyri, 57′) et Ocampos.

Lille

Grbic; Çelik, Djaló, Fonte, Mandava ; Renato Sanches (Onana, 75′), André, Ikoné ; Weah (Yazici, 72′), David (Xeka, 86′) et Bamba.

Buts

1-0 M. 15 Ocampos. 1-1 M. 43 David (plume). 1-2 M. 51 Ikoné.

Arbitre

Istvan Kovacs (Roumanie). AT : Delaney (42′), En-Nesyri (60′), Ocampos (90′), Montiel (95′), Diego Carlos (96′) / Bamba (78′), Ikoné (79′), André (87′) ‘), Xeka (95′), Grbic (96′) et Yazici (97’).

Séville nous a tous trompés. Sa mise en scène était avec le costume de la ligue, montrant cette version autoritaire qui, dans la compétition nationale, le place à la troisième place. Ainsi, il a laissé Lille sans réponse dans les premières mesures. Ocampos était le noyau où se concentraient les occasions. Il l’a essayé avec sa tête à la sortie d’un virage et le suivant il l’a chassé à l’intérieur.

L’Argentin a attrapé un tir de rejet de Grbic par Rafa Mir et embrassé les collants pour le deuxième match d’affilée. Ce sont ses deux premiers buts du parcours pour un Ocampos qui a cherché le doublé d’une frappe lointaine qui n’a pas eu l’effet escompté. Séville veut et a besoin que celui de Quilmes brille à nouveau comme avant.

Delaney, tir ami

L’équipe de Lopetegui s’est vite lassée de maintenir cette attitude. Il évolue progressivement avec les vêtements de la Ligue des champions, dont l’image laisse beaucoup à désirer. Cette compétition ne pardonne pas les erreurs et Delaney a joué à la roulette russe. Il était sur le point de commettre un penalty dans un balayage inutile et a fini par être le bourreau de Séville avec une gifle à Bamba dans la zone sans le ballon entre les deux.

Il y a cinq ans, rien ne se serait passé, mais dans le ‘Big Brother’ que le football est maintenant, on ne peut même pas éternuer sans être vu. De la salle VOR, ils ont dit à l’arbitre roumain Istvan Kovacs qu’il y avait eu une action punissable et après avoir consulté le moniteur, il l’a sanctionnée. Jonathan David n’a pas pardonné du point fatidique.

Le but a déconnecté Séville, qui dans une erreur de Diego Carlos derrière cela lui coûte presque d’arriver aux vacances en étant désavantagé. Lier était un espace de rétrécissement formidable pour Ikoné, qui s’est vengé quelques minutes plus tard. Déjà dans le deuxième acte, qui comme pour Séville était le prolongement du premier, les Franco-Congolais ont vu le but punir le rejet qui a craché le bâton après un tir de Çelik.

C’était la troisième action dangereuse consécutive du côté français dans un jeu que la surface de Lopetegui n’a pas réussi à éliminer le danger. Il y avait longtemps à venir et Séville sait ce que c’est que de vivre des nuits magiques à Sánchez-Pizjuán, mais ils semblent avoir oublié. Julen a introduit un triple changement pour secouer l’équipe qui n’a pas eu l’effet souhaité. Pour plus d’informations, Navas a dû abandonner en raison d’une blessure.

Le groupe de Séville était une épave nerveuse, qui ne pouvait pas enfoncer ses dents dans un Lille très ordonné et de fer qui s’est souvenu pourquoi il a conquis la Ligue 1 l’année dernière.