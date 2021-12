Résumé et objectifs de Séville

18/12/2021

Le à 23:54 CET

Alba López

Cette Séville a la griffe. Il l’a montré contre l’Atlético à Sánchez Pizjuán s’accrocher à la Ligue avec un but d’Ocampos à la 88e minute qui laisse les Hispaniques à seulement cinq points du Real Madrid au classement avec le même nombre de matchs joués. Rakitique Il a fait progresser l’équipe de Lopetegui avec l’un de ses buts d’antan depuis l’extérieur de la zone, Philippe fait l’égalité pour la tête des rojiblancos à la sortie d’un virage, et déjà dans la foulée Ocampos Il était chargé d’amener l’ecstasy dans les tribunes de Nervión. Les hommes de Simeone ont 13 points de retard sur Madrid. Ils peignent des clubs à Canillejas. Et le Barça piétine par derrière…

SEV

AU M

Séville

Lier; Montiel (Gudelj, 29′), Koundé, Diego Carlos, Rekik ; Delaney, Jordán (Acuña, 53′) (Augustinsson, 85′), Rakitic; Ocampos, Iván Romero (Rafa Mir, 53′), Papu Gómez (Munir, 84′).

Sportif

Oblak ; Trippier, Felipe, Kondogbia, Hermoso, Carrasco ; Llorente (De Paul, 39′), Koke, Lemar ; Correa (Joao Félix, 46′), Luis Suárez (Cunha, 57′).

Buts

1-0 M. 6 Rakitic. 1-1 M. 33 Felipe. 2-1 M. 88 Ocampos.

Arbitre

De Burgos Bengoetxea (Comité Basque). TA : Rekik (66′), Papu Gómez (69′) et Montiel (69′) / Cunha (96′).

Incidents

Sanchez Pizjuan. 33 354 spectateurs.

Cholo a gardé un lapin sous son chapeau pour le Pizjuan. C’était la propriété de Trippier, sur laquelle il a été dit qu’il avait une offre de Newcastle pour quitter l’équipe sur le marché d’hiver. L’entrée anglaise a ramené Llorente à sa place naturelle, l’intérieur droit. De Paul était le sacrifié. La surprise de Lopetegui dans le onze était le joueur de l’équipe de jeunes Iván Romero -débuts en première division-, qui a battu Rafa Mir à la tête de Séville.

Avec toutes les cartes sur la table, cependant, celui du joker était Rakitic. Le Croate, qui a du mal à se réchauffer cette saison, reverdit ses vieux lauriers pour dépasser Séville avec une chaussure de chez lui à l’équipe alors que les dix premières minutes de jeu n’étaient pas encore terminées.

L’Atlético n’était pas mal parti dans le match, mais a une nouvelle fois payé sa faible défense. Le réveil était sérieux. Comme la blessure subséquente de Montiel à Lopetegui, qui a dû recycler Koundé sur le côté droit et céder à un pivot comme Gudelj pour jouer dans l’axe de la défense. Peu après, Felipe a obtenu le lien de tête pour l’Atlético à la sortie d’un corner. Le château de cartes Nervión s’était effondré en un clin d’œil. Llorente a mis le flou dans le code du matelas en se blessant au bord de la pause.

Déjà avec De Paul sur le terrain en seconde période, et aussi Joao Félix, entré par Correa, Atleti a appuyé sur l’accélérateur. Mais les espaces qu’il laissait derrière lui étaient presque chers. Rakitic sort à nouveau le bazooka sans la même chance qu’au début du duel. Et voyant que la fatigue commençait à faire des ravages, Lopetegui, avec Mir et Acuña, et Simeone, avec Cunha se sont déplacés. Suarez n’aimait pas le changement.

La dernière demi-heure du match était une envie et non une puissance de l’Atlético. Cunha et Joao Félix ont laissé des détails, mais cela ne suffit pas. Et quand le match nul semblait inamovible, Ocampos semblait redonner vie à Séville et à la Ligue. à la sortie d’un corner. Delaney a écrasé la tête du ballon sur la barre transversale et l’Argentin a attrapé le rebond pour battre Oblak d’un coup du lapin. Une autre punition pour les hommes de Simeone sur coups de pied arrêtés. Quelle façon de souffrir.