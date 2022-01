Résumé et objectifs de Séville

01/09/2022

Act à 18h30 CET

Fans d’Isaac

Séville a battu un Getafe stérile au Sánchez Pizjuan, ce qui n’a à aucun moment mis en danger le but de Dmitrovic. le tous deux de Rafa Mir, dans lequel David Soria a su faire plus, il a donné les trois points aux hommes de Lopetegui, qui confortent la deuxième position.

SEV

AVOIR

Séville

Dmitrovic, Montiel, Koundé (Gudelj, 46′), Diego Carlos, Acuña, Joan Jordán, Fernando, Oliver Torres (Rakitic, 62′), Ocampos, Rafa Mir, Papu Gómez (Óscar, 90′).

Getafe

David Soria, Damián Suárez, Djené, Mitrovic, Cuenca (Cabaco, 86′), Jonathan Silva (Jankto, 74′), Aleñà, Maksimovic, Florentino Luis (Vitolo, 86′), Mata (Poveda, 64′), Ünal

Arbitre

Martínez Munuera. TA : Djené (29′), Ocampos (37′), Jonathan Silva (65′), Florentino Luis (83′).

Stade

Ramón Sánchez-Pizjuán. 33 000 ESP.

Les deux équipes sont allées actives au vert, avec un Getafe intense qui protégeait sa zone pour éviter la poussée de ceux de Nervión. De plus, la première occasion de la rencontre s’est déroulée dans la région, avec une erreur de Koundé qui s’est terminée par l’assistance de Mata à Maksimovic, qui, avec tout pour s’est endormi après une apparition cruciale de Fernando.

L’avertissement a réveillé ceux de Lopetegui, qui ont mis une marche de plus et ils ont trouvé le but au premier changement. Rafa Mir a été inventé un talon haut au centre d’Ocampos pour ouvrir le signet, avec aide de David Soria inclus. Ensuite, le ‘Papou’ aurait pu doubler la différence, mais sa frappe de l’avant n’a pas trouvé le but.

Avant la pause, il y avait aussi le temps de la polémique, avec une chute dans la zone de visite d’Ocampos, le plus incisif des Sévillistes, après un blocus de Cuenca que l’arbitre n’a pas jugé punissable. Pour ceux de Quique Sánchez Flores, seul Mata a mis le danger sur le but de Dmitrovic, mais dans la seule approche, la tête de l’attaquant est tombée entre les mains du Serbe. Dans ce qui suit, Maksimovic a marqué, bien qu’il l’ait fait dans un action invalidée pour hors-jeu précédent.

Après la reprise, Séville n’a pas réussi à condamner, et le match a été long. Rafa Mir aurait pu laisser le match sur la bonne voie, mais quand il a envoyé le ballon dans le filet était dans une position illégale.

Cependant, Getafe n’a à aucun moment réussi à menacer le but de Dmitrovic. En réalité, le second était toujours plus proche des locaux que la tant de la cravate. Dans la dernière ligne droite, le ‘Papu’ Gómez, qui méritait le prix du but, a envoyé accroché au bâton un tir avec l’intérieur après une belle conduite, et Rakitic a frappé un centre qui a été empoisonné et est parti près du bois.

Les changements de Quique Sánchez Flores ils n’ont pas réussi à activer le dernier tiers de leur côté, et Séville a pris les trois points sans souffrir. Ceux de Lopetegui continuent, avec le triomphe, le chasser le Real Madrid, auquel ils ont cinq points, avec un match plus disputé par ceux de la capitale.