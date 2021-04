Résumé et objectifs de Séville

04/04/2021 à 23:13 CEST

Sebastian Vargas Rozo

Si le mantra du «jeu par match» a toujours été très utile à Diego Pablo Simeone, ses joueurs semblent ne pas se retirer du contexte de pression et y tomber constamment. Le test était le match contre Séville, où l’Atlético de Madrid a eu une chance de frapper la table dans son intention de gagner la Liga, mais il a trouvé ses peurs et ses fantômes pour finir de tomber sur le sol andalou 1-0 grâce au score de Marcos Acuña.

SEV

AU M

Séville

Lier; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán (Gudelj, 85 ‘), Fernando, Rakitic; Suso (Papu Gómez, 77 ‘), De Jong (En-Nesyri, 63’), Ocampos (Vázquez, 85 ‘).

Sportif

Oblak; Giménez, Felipe, Hermoso (Herrera, 74 ‘); Trippier, Koke, Saúl, Lodi (Correa, 34 ‘); Llorente, Suárez, Lemar (Kondogbia, 74 ‘).

Arbitre

Gil Manzano (Estrémadure). TA: Diego Carlos (10 ‘), Acuña (56’) / Felipe (5 ‘), Suárez (56’), Llorente (79 ‘), Kondogbia (86’).

Incidents

Sánchez Pizjuan. Jour 29. Porte fermée.

Conscient que la direction est passée par la collecte de trois points dans le Sánchez Pizjuán, Simeone a manœuvré pour alléger les absences de Joao Félix et Carrasco. Au lieu du Belge, l’aile gauche est allée à Renán Lodi, tandis qu’au-dessus Luis Suárez a reçu la compagnie de Thomas Lemar et Marcos Llorente. Le principe de la recherche d’objectifs était clair: surmonter le nid-de-poule de seulement quatre victoires au cours des neuf derniers jours.

Ce que l’Atlético ne prévoyait peut-être pas, c’est qu’en face ils auraient un concurrent avec une telle faim. Ceux de Lopetegui veulent boucler la Ligue des champions au plus vite, et le glissement du dernier jour avec Valladolid les a laissés touchés. Par conséquent, ils ont sauté sur l’herbe pour manger les rojiblancos du sifflet d’ouverture. Et à 5 ‘, ils ont déjà fait travailler Jan Oblak avec un tir de Suso que le Slovène savait contenir.

Mais si c’était du travail, Oblak trouverait beaucoup à faire quelques minutes plus tard, lorsque Saúl a marché sur Rakitic dans la région et que le Croate a été abattu. Confusion, tu doutes déjà Gil Manzano pour vérifier sa décision inévitable: penalty. Ocampos s’est rendu au rendez-vous, en charge des collections sévillanes avec un score parfait jusqu’à ce qu’il retrouve Ter Stegen dans la Copa del Rey. Il avait 10/10 lorsque l’Allemand lui a arraché le 11. Et Oblak, motivé, lui a également refusé le 12e avec un arrêt héroïque.

Quelques secondes plus tard, lors du prochain jeu, Jordán a trouvé un espace pour libérer un pied gauche qui a envoyé le ballon effleurer le poteau gauche. Et De Jong a alors hoché la tête pour mettre la peur dans le corps «athlétique», qui a compris que quelque chose n’allait pas. Simeone avait les trois à l’arrière-plan et cela posait un risque que l’Argentin n’était pas disposé à prendre. Pour ce que dans une demi-heure, il y avait déjà du changement: Ángel Correa sur le terrain au lieu de Lodi pour peupler davantage la zone offensive et accompagner un Suárez abandonné.

Et ce n’est pas par hasard que ce seraient les meilleures minutes pour l’Atlético, surtout après avoir quitté la pause. Précisément aux pieds de Correa, l’admise, qui a servi un centre pour Suárez dès qu’il a quitté les vestiaires, mais l’Uruguayen ne l’a pas frappée avec sa botte droite. Et ceux de la capitale non plus Tir puissant de Marcos Llorente à 65 ‘ qui est parti juste au-dessus de la barre transversale de Bono.

Mais le football est tellement paradoxal que, lorsqu’ils ont dû sortir plus d’eau du bateau, Séville a trouvé le prix qu’ils recherchaient si durement en première mi-temps. Et merci à Jesús Navas, qui a marqué un match sur l’aile droite à 70 ‘pour servir la surface et attendre l’assaut d’Acuña. L’Œuf hocha la tête contre la main d’Oblak et cassa le zéro du lumineux, provoquant des cris de fête par les meringues et les champs de blaugranas. Les revendications de une main possible d’Ocampos ils n’ont pas non plus été entendus par Gil Manzano.

Frappés, les colchoneros ont essayé avec plus d’envie que le football à partir de là jusqu’à la fin du match. Luis Suárez a inventé un fantasme qui a aidé Correa à démarrer un raccourci de Bono, mais pas pour trouver l’égalité sur le tableau de bord. Le rideau est tombé avec une défaite par le minimum qui peut coûter très cher et qui laisse le championnat aux mains du Barça: les hommes de Koeman dépendent d’eux-mêmes lorsqu’ils affrontent l’Atlético directement dans le reste du championnat.