Résumé et objectifs de Southampton

30/04/2021

Le 05/01/2021 à 00:32 CEST

Leicester a ouvert vendredi la 34e journée du Premier ministre contre Southampton, laissant en conséquence un match nul qui complique les rêves de Champions que Rodgers a, en plus de montrer très peu d’habileté face au but ‘saint’, égalant finalement par un but.

SOU

JE LIS

Southampton

McCarthy; Walter-Pieters (Minamino, 76 ‘), Bednarek, Stephens, Tella; (Salisu, 10 ‘) Ward Prowse, Armstrong, Minamino; Adams (N’Lundulu, 90 ‘), Redmond.

Leicester

Schmieiechel, Fofana (Pérez, 46 ‘), Evans, Soyuncu; Castagne, Ndidi, Tielemans, Thomas (Albrighton, 70 ‘); Maddison, Iheanacho, Vardy.

Buts

1-0 M. 61 Ward Prowse. 1-1 M. 69 Evans.

Arbitre

Robert Jones. TA: Minamino (50 ‘).

Incidents

Journée 34. St Mary’s Stadium. Porte fermée.

Et que Southampton avait le Christ sur le dos dès la première mi-temps. Il n’y avait même pas dix minutes de jeu lorsque Vestergaard a postulé une entrée criminelle à Vardy pour empêcher l’attaquant de marquer à volonté. Le pouls de Robert Jones n’a pas tremblé et il a été envoyé tôt au vestiaire.

De là, Leicester a essayé de plus en plus, bien que Southampton ait frappé en premier. Un tir très haut de Ward Prowse a frappé la main d’Iheanacho pour un penalty. James lui-même était chargé de le laisser à l’intérieur du but rojiblanca.

Noyé, le club dirigé par Rodgers est devenu désespéré et a trouvé une faille sur la route: l’objectif d’Evans de continuer à rêver et de sécuriser l’Europe au plus vite. Mais non. Le coup de sifflet final a annoncé qu’il n’y avait pas assez de temps pour plus. Votre rêve doit attendre.