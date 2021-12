Résumé et objectifs de Strasbourg

12/12/2021 à 19:20 CET

Olympique de Marseille mené par l’Argentin Jorge Sampaoli a quitté le stade de la Meinau avec les trois points après avoir battu Strasbourg (0-2) et a pris d’assaut la deuxième place de Ligue 1 qui atteint la dix-septième journée.

Strasbourg

Sels ; Guilbert, Perrin (Dion, 79′), Nyamsi, Djiku, Caci (Lienard, 79′) ; Thomasson, Bellegarde, Sissoko (Gameiro, 51′) ; Diallo, Ajorque.

Olympique de Marseille

Pau Lopez ; Lirola (Guendouzi, 65′), Saliba, Caleta-Car, Peres ; Kamara ; Rongier (Balerdi, 86′), Gueye, Payet, Luis Henrique (Gerson, 79′) ; Dieng (Moins, 66′).

Buts

0-1 M. 63 Dieng. 0-2 M. 82 Caleta-Car.

Arbitre

Mikaël Lesage. TA : Stéphane (38′), Ajorque (49′), Nyamsi (71′) / Guendouzi (69′).

Incidents

Jour 18. Stade de la Meinau. 26 000 téléspectateurs.

L’équipe marseillaise, toujours avec un match en attente, a profité du duel entre le Stade rennais et Nice, désormais troisième et quatrième, pour être en haut du tableau, seulement dépassé par le leader, le Paris Saint Germain.

L’affrontement entre Strasbourg et Marseille a duré une heure. Plus tard, l’équipe de Sampaoli a clairement déséquilibré le duel pour mettre fin à la belle séquence de son rival, qu’il a eu cinq matchs sans perdre et deux victoires d’affilée.

C’est en 63 que l’équipe visiteuse renoue avec le triomphe ; avec un centre à la zone de Luis Henrique qui a abouti à un Bamba Dieng chilien et sénégalais.

Marseille condamné vingt plus tard dans un corner tiré par Dimitri Payet qui a profité, d’une tête, Le Croate Duje Caleta-Car bat à nouveau le gardien Matz Sels.