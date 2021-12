Résumé et objectifs de Talavera

16/12/2021 à 22:14 CET

La souffrance a été ce que le Betis a enduré au stade El Prado contre Talavera. Les hommes de Manuel Pellegrini ont sauvé la victoire en prolongation et ont fait match nul 2-4, mais rien n’a été facile. L’équipe locale avait plusieurs options claires et Joel a semblé éviter la débâcle.

TEL

PARI

Talavera

R. Miño; Monroy (Dani Pichín, 83′), Bourdal, Fernández, Gongora; Romero (Ceberio, 64′), Ortega (Calvo, 64′); Anon (Choco, 97′), Díaz, Martín (Perales, 74′); Rodrigues (Gomes, 74′).

Le vrai Betis

Joël Robles ; Ruibal, Pezzella (V. Ruíz, 115′), González, Miranda (A. Moreno, 92′); Guido Rodríguez, Carvalho (Willian José, 92′); Rodri (Lainez, 64′), Joaquín (Canales, 68′), Tello (Juanmi, 69′); Borja Iglesias.

Buts

1-0 M. 7 Gongora. 1-1 M. 14 Borja Iglesias. 1-2 M. 61 Joaquin. 2-2 M. 89 Perales. 2-3 M. 116 Lainez. 2-4 M. 119 canaux.

Arbitre

Hernández Hernández (Canaries). TA : Anon (64′), Martín (70′), Dani Pichín (106′), Fernández (114′) / Juanmi (101′).

Incidents

1/32 de la finale de la Copa del Rey. Stade du Prado. 4000 téléspectateurs.

Avant la 10′, Talavera avait déjà pris l’avantage grâce à un penalty de Góngora, qui a capté la faute de Joel dans la surface et l’a emporté d’un tir touchant le poteau. L’explosion du stade n’a pas effrayé le Betis, qui a atteint la cravate par Borja Iglesias. Et il semblait qu’ils allaient continuer longtemps, mais non.

Car après l’égalisation le local en avait plusieurs. Borja Díaz et Rodrigo ont effrayé les Andalous, qui ne savaient pas d’où venaient les coups. Mais le break faisait du bien à respirer et à sauter en seconde mi-temps pour prendre l’avantage avec un penalty à William Carvalho. Joaquín n’a pas failli et a mis la balance en faveur des siens par 1-2.

Et dans les affres du temps réglementaire, Perales a frappé une balle libre après le tir de Ceberio et a déclenché la folie qui visait une nuit épique. Il avait l’air bien en prolongation, mais ils se sont dilués au fil des minutes.

Là, Diego Lainez est arrivé, à 4′ de la fin du match, pour sceller le 2-3 qui a tué le match. Et Sergio Canales a fini par enterrer le brave Talavera. Le Betis est déjà en seizième.