Résumé et objectifs de Tondela

13/03/2021 à 23:44 CET

Joël Gadea

La force du Sporting de Portugal reste le meilleur attribut du leader exceptionnel de la Ligue portugaise. Lors de la visite à Tondela, le groupe qui dirige Amorim, a scellé sa feuille blanche et, dans les affres du match, a pris les trois points grâce à une cible du jeune homme Tiago Thomas.

TONNE SPO Tondela Trigueira; Tiago Almeida, Tavares, Alves (Martínez, 63 ‘), Ferreira; Murillo (Barbosa, 80 ‘), Joao Pedro, Jaquité (Grau, 74’), Olabe (Augusto, 80 ‘); Khacef (Agra, 63 ‘), Mario González Sporting Portugal Adam; Pedro Porro (Reis, 73 ‘), Inácio, Coates, Feddal (Cabral, 73’), Nuno Mendes; Pedro Gonçalves (Matheus Luiz, 85 ‘), Palhinha, Joao Mário (Tabata, 73’); Tomás, Nuno Santos (Bragança, 60 ‘). Arbitre Nuno Serrano. TA: Khacef (41’9, Olabe (52 ‘), Alves (60’) / Coates (44 ‘). Stade Joao Cardoso. Derrière des portes closes.

Générer un danger statique n’est pas votre meilleure vertu, mais profiter des rares occasions l’est. Et l’un de ces rares, alors que le match était en phase de sommeil, a servi les Lisbonne à continuer de commander le classement d’une main de fer. Cela a coûté aux « lions » de générer un match, contre un rival très établi dans leur zone défensive, mais dans l’une de ces rares, Tomás a profité d’une balle lâche dans la petite zone pour battre Trigueira, objectif local.

Avec cette victoire, le Sporting continue de mener avec 61 points et seulement 11 buts contre en 23 matchs. Il n’est plus étonnant de voir que ceux de José Alvalade restent invaincus cette saison en Ligue, avec plus de dix points de revenu sur leurs poursuivants: Braga, Porto et Benfica.