Résumé et objectifs de Tottenham

30/10/2021

Le à 21:14 CEST

Manchester United avait besoin de lui et il est apparu. Cristiano Ronaldo, avec un but et une passe décisive, a mené une victoire mentale et vital contre Tottenham Hotspur (0-3) qui sauve la tête d’Ole Gunnar Solskjaer.

TOT

HOMME

Tottenham

Lloris ; Emerson, Romero, Dier, Davies ; Hojbjerg, Skipp (Ndombele, 66′) ; Lucas (Bergwijn, 54′), Lo Celso (Alli, 73′), Fils ; Kane.

Manchester United

De Géa ; Lindelof, Varane, Maguire ; Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw ; Bruno (Matic, 76′) ; Cavani (Lingard, 82′), Ronaldo (Rashford, 71′).

Buts

0-1 M. 39 Cristiano Ronaldo. 0-2 M. 64 Cavani. 0-3 M. 87 Rashford.

Arbitre

Stuart Atwell. TA : Davies (78′), Romero (90′) / Shaw (19′), Maguire (22′), Fred (74′).

Incidents

10e journée. Stade de Tottenham. 60 356 spectateurs.

Le Portugais a mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives en championnat sans marquer, a remis le deuxième sur un plateau à Edinson Cavani et même le VAR a annulé son doublé pour hors-jeu. Cristiano est revenu quand ils l’ont réclamé et l’ont fait pour sauver un ami, qu’il a serré dans ses bras à la 70e minute lorsqu’il a été remplacé, montrant sa totale loyauté envers le club et les légendes qui le représentent.

Le jeu valait la peine d’être étudié et la seule lueur de qualité a été donnée par Cristiano. Les Portugais n’étaient pas apparus beaucoup jusqu’à la 39e minute. Centre fantastique de Bruno Fernandes, erreur de frappe de Ben Davies et volée de Cristiano au filet. Quatrième but du Premier ministre, brise la séquence de quatre matches de championnat sans marquer et autre chose.

Le but a provoqué l’ire du nord de Londres, qui a hué leurs joueurs à la mi-temps et fortement embrassé Lucas Moura quand c’était le premier changement de la deuxième partie.

Pendant ce temps, Cristiano a eu le temps de faire le deuxième avec un coup porté à l’équipe, mais il était en avance sur la défense au début du jeu. Le monteur de lignes l’a attrapé.

Lorsque Tottenham ne serait plus sauvé, c’était avec une stupide perte de Skipp au milieu de terrain. Bruno Fernandes a volé le portefeuille, qui a attendu l’arrivée des renforts aux trois quarts. Quand Cristiano est apparu, il lui a donné le ballon. Il a fait une feinte et a divulgué une passe d’un millimètre à Cavani pour affronter Lloris et taper doucement le ballon sur les Français.

Travail fait pour Cristiano, qui s’est reposé à vingt minutes de la fin. Câlin avec Solskjaer, petit échange verbal et les trois points pour Old Trafford. Le 0-5 de Liverpool fait déjà moins mal.

Pour boucler la victoire, Marcus Rashford, qui avait remplacé Cristiano, a converti le troisième après avoir profité de Nemanja Matic un autre trou dans la défense des « Spurs ».

Les ‘Red Devils’ se classent cinquièmes, en Ligue Europa, avec 17 points, tandis que celui qui reste touché est Nuno Espirito Santo, qui est huitième avec Tottenham avec quinze unités.