Résumé et objectifs de Tottenham

12/02/2021

Le 03/12/2021 à 00:26 CET

Adrià Léon

Victoire cruciale des Spurs d’Antonio Conte pour ne pas abandonner définitivement les positions privilégiées. Les Londoniens, qui ont cette fois reçu le Brentford de la même ville, n’a pas trop souffert des attaques des visiteurs, bien le plus malheureux que nous sommes habitués. Canos, son propre but et fils de Heung-min, étaient les buteurs du match.

TOT

BRE

Tottenham

Lloris; Ben Davies, Dier, Davinson ; Reguilón, Hojbjerg, Skipp, Emerson (Tanganga, 83′); Il s’agit de (Bergwijn, 87′), Lucas (Winks, 77′) et Harry Kane.

Brentford

Álvaro Fernández; Pinnock, Jansson, Goode ; Henry, Janelt (Jensen, 70′), Norgaard, Onyeka (Baptiste, 56′), Canós (Wissa, 70) ; Mbeumo et Toney.

Buts

1-0 M. 12 Canós (pp). 2-0 M. 65 Are.

Arbitre

Jonathan Moss (Angleterre).

Incidents

Match joué au Tottenham Hotspur Stadium devant 48 000 spectateurs.

Tottenham a été contraint d’ajouter trois et il a fallu peu de temps pour le rendre visible. Heung Min Son a court-circuité un service qu’il a lui-même fini par accrocher au cœur de la surface afin que Sergi Canós toucher et dévier le ballon, préalablement terminé. Encore une fois, le jeu de passes pourrait signifier 2-0, mais Eric Dier n’a pas réussi à connecter le ballon servi par Son. Son lui-même – ainsi que Reguión et Hojbjerg – a essayé, mais loin de surprendre Álvaro Fernández.

Pendant ce temps, le Brentford n’a montré aucun signe de reprise. Son premier tir, qui n’a pas trouvé les trois bâtons, est intervenu après une demi-heure de jeu en charge de MbeumoLe Français a frappé une volée qui a mis fin à un long jeu à l’intérieur de la surface, mais n’a pas pu diriger son tir avec précision. Petit plus offert L’équipe de Thomas Frank, qui a réussi à décrocher une forte touche dans la surface dans les derniers instants de la première mi-temps. Le dernier était pour Tottenham après un mauvais départ du but espagnol, mais aucun local n’a pu faire un tir net.

Sorti à nouveau un peu mieux Tottenham après le redémarrage. Les hommes de Conte ont failli doubler leur avantage après un bon centre latéral que personne n’a réussi à boucler dans la petite surface. Kane et Davies Ils l’ont essayé pour les Spurs, tandis que Janelt vers la même chose pour Brentford après une bonne fuite d’Henry. Mais quand plus – et mieux – l’équipe visiteuse s’effondrait, Kane a monté un contrecoup mortel qui a permis à Reguilón par la bande de lui servir la deuxième cible de la nuit sur un plateau à Heung-Min Son.

Beaucoup plus obligé et avec beaucoup moins à perdre, les visiteurs, bien qu’également londoniens, ont recherché avec plus d’insistance le voisinage d’Hugo Lloris dans le dernier tiers de la rencontre, bien qu’ils ne l’aient guère dérangé. Au total, les Spurs de Conte, qui n’ont pas encore connu la défaite en championnat à Londres, ont ajouté trois points importants pour commencer à se détacher d’une zone médiane dont Manchester United veut également s’échapper.