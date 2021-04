Résumé et objectifs de Tottenham

21/04/2021

Roger Payró

Mourinho est parti et Tottenham gagne à nouveau. Après que le Portugais ait perdu la relation avec plusieurs de ses footballeurs, les «éperons» sont revenus sur le chemin de la victoire. Ils l’ont fait avec un retour à Southampton (2-1) grâce à la buts de Bale and Son pour célébrer le record de Ryan Mason. Le nouvel entraîneur «aigu» – par intérim mais qui mettra fin à la saison – est officiellement devenu le plus jeune de l’histoire du Premier ministre à 29 ans.

TOT

SOU

Tottenham

Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilón; Lo Celso (Lamela, 79 ‘), Höjbjerg; Lucas Moura, Ndombele (Winks, 73 ‘), fils; et Bale (Bergwijn, 83 ‘).

Southampton

McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Salisu; Ward-Prowse, Armstrong; Walcott (Djenepo, 67 ‘), Tella (Redmond, 84’); Ings (Diallo, 57 ‘) et Adams.

Buts

0-1 M. 30 Ings. 1-1 M. 60 balle. 2-1 M. 89 Fils (stylo).

Arbitre

David Coote. TA: Ndombele (43 ‘), Dier (95’) / Djenepo (87 ‘).

Incidents

Stade de Tottenham Hotspur. Derrière des portes closes.

La victoire est la clé de Tottenham veut jouer en Europe le prochain cours reprendra des forces. Bien sûr, la peinture de Ralph Hasenhüttl ne lui a pas facilité la tâche. Salisu Oui Adams ils avaient une double chance très claire dès le début du duel Des cris avorté deux fois. Walker-Peters a averti plus tard mais la boîte a fini par l’ouvrir Ings. Tête irréprochable à la sortie d’un virage à une demi-heure qui a activé l’alerte rouge dans les ‘éperons’.

Très peu de Mason avant les vacances. Lucas Moura a eu le meilleur dans la remise mais je l’ai envoyé aux nuages. Ce n’était pas son jour. Déjà à la reprise, la mise en scène de Tottenham était bien meilleure et Balle – Qui a joué Kane aujourd’hui, absent en raison d’une blessure – a égalisé le match.

Le Gallois a attrapé le rebond sur un tir de Moura et l’a ajusté subtilement hors de portée de McCarthy. Les Londoniens avaient 30 minutes pour terminer le retour. Et ils ont commencé à se serrer. Son a percé le filet avec un superbe tir au centre de Reguilón mais le VAR a averti le coelgiado d’un possible hors-jeu positionnel de Moura. Après avoir consulté le moniteur, David Coote a validé l’avis de son homologue et invalidé le but.

Tottenham n’a pas abandonné et les mêmes protagonistes ont causé 2-1. Dans ce cas, le VAR était de son côté. Djenepo a largué Reguilón au bord de la zone mais l’arbitrage vidéo a montré qu’il était sur la ligne. Il a pris des gallons Son, qui n’a pas manqué de onze mètres. Cette saison, dans les deux précédents de la boîte «éperons» sans Kane, l’équipe n’a pas marqué et a perdu les deux matchs. Il a battu les statistiques et la séquence de défaites d’un mois sans en ajouter trois.