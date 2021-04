Résumé et objectifs de Turin

26/04/2021 à 22:44 CEST

X. Serrano

le Naples a pris d’assaut Turin et a arraché la quatrième place à la Juventus, qui avec les mêmes points tombe à la cinquième place en attendant ce que le Milan aux Jeux olympiques. Sous de fortes pluies, la boîte napolitaine a imposé son coup de poing dans la section initiale pour surmonter le Turin avec des buts de Bakayoko Oui Osimhen (0-2). Les de Gattuso ne perds pas Une série depuis le 21 février, avec huit victoires et deux nuls lors des dix derniers matchs.

TOR

SIESTE

Turin

Sirigu; Izzo, N’Koulou (Boungiorno, 57 ‘), Bremer; Singo (Bonazzoli, 72 ‘), Rincón, Mandragora, Verdi (Linetty, 57’), Ansaldi (Baselli, 86 ‘); Sanabria et Belotti (Zaza, 72 ‘).

Naples

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko (Fabián Ruiz, 85 ‘); Politano (Lozano, 59 ‘), Zielinski (Mertens, 59’), Insigne (Elmas, 85 ‘); Osimhen (Petagna, 80 ‘).

Buts

0-1 M. 11 Bakayoko. 0-2 M. 13 Osimhen.

Arbitre

Paolo Valeri. TA: Verdi (45 ‘) / Osimhen (68’). TR: Mandragore (2A, 58 ‘et 87’)

Incidents

Match disputé à huis clos au stade olympique de Turin correspondant à la 33e journée.

La fête s’est vite retrouvée face à face pour l’équipe campano. Bakayoko il a ouvert la canette au premier virage avec un tir puissant de l’avant. Et deux minutes plus tard Osimhen il a glissé le cuir pour N’Koulou, dernier homme ‘granata’, et il s’est lancé vers Sirigu. Lentement d’exécution, le Nigérian a été traqué par Bremer, ce qui a gêné la vente aux enchères finale. La fortune a favorisé l’attaquant, qui a marqué le rebond 0-2.

le Turin, ayant besoin de points dans son combat pour éviter la descente, il a tenté de combler l’écart immédiatement. Commandée par Belotti, la loge piémontaise rôdait dans la région de Meret sans trouver de récompense. Ses chances les plus claires venaient de coups arrêtés. Osimhen il a sauvé un tir sous les bâtons et le gardien de but, aussitôt après, a volé pour abandonner une chance claire.

L’arreón ‘granata’ n’a pas découragé les Naples. Au contraire, ceux de Gattuso ils ont profité des espaces pour menacer en transition. À Politano Un coup de feu a été tiré par une épingle qui a frôlé un défenseur et Zielinski il s’est écrasé avec le bâton dans les dernières mesures de la première mi-temps.

le Turin Le deuxième acte a commencé avec la personnalité, avec deux chances de marquer en cinq minutes. Une réaction effervescente qui a vite neutralisé l’équipe parthénopéenne. Osimhen, puissant dans sa foulée, il est entré en collision à deux reprises presque consécutives avec les pieds de Sirigu. ET Distingué, la plus absente de l’attaque «azzurro» jusqu’à présent, est tombée sur le poteau sur sa photo de marque maison.

Toujours montré le ‘taureau‘quelques coups de résistance, comme dans une photo aérienne qu’il a prise Koulibaly sous des bâtons ou un coup Bonazzoli qui est allé haut. Mais de manière générale, le Naples il avait le jeu sous contrôle à tout moment. En fait, il a réussi à marquer 0-3 dans la dernière ligne droite. Je l’évite Sirigu à trois reprises. L’expulsion de Mandragore en 87 ‘il a fini de tuer le match au profit de l’équipe de Gattuso, qui attaque la région Des champions au détriment de Juventus.