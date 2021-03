Résumé et objectifs de Turin

14 Mar 2021 à 17h13 CET

X. Serrano

Le Inter marche d’un pas ferme vers luiScudetto». Les « Nerazzurri » sont infaillibles dans le Une série, où ils ont huit victoires et n’ont pas perdu depuis le 6 janvier. Avant un féroce Turin, plongé dans la lutte pour le salut, le leader a réalisé les trois points grâce aux buts de son duo de buteurs. Lukaku ouvert la pénalité peut et Lautaro a dirigé le bris d’égalité à cinq minutes de l’heure (1-2).

TOR INT Turin Sirigu; Izzo, Lianco, Bremer; Vojvoda (Gojak, 90 ‘), Lukic, Mandragora, Baselli (Linetty, 49’), Murru (Ansaldi, 67 ‘); Verdi (Zaza, 67 ‘) et Sanabria (Belotti, 90’). Inter Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (Darmian, 88 ‘), Barella, Brozovic (Alexis, 81’), Gagliardini (Eriksen, 56 ‘), Perisic (Young, 56’); Lautaro (voisin, 88 ‘) et Lukaku. Buts 0-1 M. 62 Lukaku (stylo). 1-1 M. 70 Sanabria. 1-2 M. 86 Lautaro. Arbitre Paolo Valeri. TA: Gagliardini (53 ‘). Incidents Match joué à huis clos au Stadio Olimpico Grande Torino correspondant à la 27e journée.

Fidèle à la maxime de ne pas toucher à ce qui fonctionne, Antonio Conte a misé un jour de plus pour son onze idéal avec le seul changement forcé de Gagliardini. Le bergamasco fourni dans la médullaire à Eriksen, touché, avant la récente opération de Vidal, qui sera un mois de congé. La vérité est que le Inter a raté la créativité des Danois avant un Turin très confiné dans son propre domaine.

Et que les élèves de Davide Nicola ils ont commencé quelque peu erratique. Dans la section initiale, ils ont commis deux erreurs injustifiées dans le domaine qui ont presque pénalisé Lautaro. Libéré de toute marque au premier poteau, il s’est dirigé très près du poteau. Et, peu de temps après, Lyanco il a fait irruption pour empêcher «in extremis» le tir de l’Argentin à bout portant. Mais au fil des minutes, l’équipe «granata» a réajusté sa défense jusqu’à étouffer les «Nerazzurri». Lukaku se rendit aux vestiaires sans avoir tiré sur la porte, déconcerté par le marquage Bremer.

Au ‘taureauIl n’avait besoin que de marquer pour réussir une première mi-temps parfaite. Il lui manquait peu pour y parvenir dans une faute latérale qui Lyanco, seulement après le glissement de son marqueur, se dirigea vers le bâton. Handanovic, vêtu d’une casquette pour se protéger du perfide soleil turinois, il avait été pétrifié. Conte, sanctionné, s’est déchaîné dans les gradins.

Au Inter Il n’avait pas d’autre choix que de s’emparer de Eriksen après la pause. Mais ce n’est pas grâce au Danois mais par une erreur du rival que le leader a déverrouillé le match. Izzo, maladroit, a couru vers l’arrière Lautaro Oui Lukaku puni de onze mètres. 19e but du Belge en Une série. Pourrait condamner Hakimi d’affilée, mais il a fini trop concentré alors qu’il avait tout pour marquer.

La réponse du ‘taureau‘est venu de pièces arrêtées dans une action très déroutante. Une mêlée à l’intérieur de la zone qui avait tout: faux dégagement de la défense, rebonds, joueurs des deux équipes au sol, accusations croisées, bras levés … ET Sanabria, souris de la zone, a profité du chaos pour pousser le cuir dans le filet.

Le Inter J’avais des ennuis et je suis allé à Alexis comme un aiguillon offensif. Le tocopillano entré par Brozovic et dans l’un de ses premiers discours, il a accroché un sceptre au deuxième poteau qui Lautaro croisé la tête la première jusqu’au bas du collant. Un peu qui apporte le ‘Scudetto‘ au Giuseppe Meazza et ajoute un point de pression supplémentaire au Milan et la Juventus.