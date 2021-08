Résumé et objectifs de Valence

13/08/2021

Le à 23:27 CEST

Joël Gadéa

Valence a pris plus de trois points au début de la ligue. Lors de la « première » Bordalás à Mestalla, les « ché » ont montré leur nouvelle identité : compétitivité et efficacité. Un but de Carlos Soler, d’un penalty, dans la folie initiale, a servi sur un plateau les trois points au goût d’or que Valence a pris.

VAL

AVOIR

Valence

Mamardashvili ; Correia, Paulista, Alderete, Gayà ; Wass (Racic, 69′), Guillamón, Carlos Soler (Diakhaby, 86′), Cheryshev (Sobrino, 76′); Maxi Gómez, Guedes (Jason, 86′).

Getafe

David Soria ; Damián Suárez, Djené, Cabaco, Mitrovic (Mata, 45′), Olivera; Maksimovic, Arambarri, Aleñá (Vitolo, 45′); Enes Ünal (Cucurella, 68′), Sandro. (Macías, 68′).

but

1-0 M. 10 Carlos Soler (p.).

Arbitre

Gil Manzano (Estrémadure). TA : Wass, Carlos Soler, Maxi Gómez, Gayà, Jason, Alderete/Olivera et Cabaco (2, 75′). TR : Guillamón (3′).

Stade

Mestalla. 12.000 téléspectateurs.

Au son du sifflet initial, Guillamon il a laissé son équipe avec un de moins pour un tacle dangereux, mais cela n’a pas alourdi les locaux. En transe, avec 12.000 âmes acclamant dans les tribunes de Mestalla, le noir et blanc ne s’est pas évanoui et Tcherychev forcé une pénalité qui faire habituellement se transformerait pour marquer le seul but du match.

Avec l’avantage, Valence présentait un caractère dont on ne se souvenait plus depuis l’époque de Marcelino. Il n’a pas donné son bras pour se tordre malgré l’attaque de Getafe et, au contraire, ils ont été plus dangereux dans la contre-attaque, une option qui a permis d’augmenter les revenus.

Le jeu difficile n’a pas favorisé un Getafe qui a amélioré sa fluidité avec les changements. En deuxième mi-temps, acharné contre le but d’un remarquable Mamardashvili, Valence a souffert aux mains d’un Arambarri. Jusqu’à deux fois, la boîte bleue s’est écrasée contre le poteau, refusée devant le but.

Pas même avec l’expulsion de le tabac le ‘Geta’ a abandonné le commandement, essayant d’égaliser dans un dernier ‘rush’ où le gardien géorgien a soutenu son équipe contre le barrage madrilène. Sous les applaudissements des tribunes vers son nouveau but, un match s’est terminé par lequel la Ligue a commencé mais aussi l’ère Bordalás dans sa terre promise.