Résumé et objectifs de Valence

28/08/2021

Le à 00:31 CEST

Si le grand objectif de José Bordalás avant la pause de l’équipe nationale était de repartir avec de bons sentiments, ce que Valence a vécu contre Alavés a largement dépassé sa projection. L’équipe qui a fait preuve de solidité dans toutes les facettes du jeu avec la force comme meilleure arme battre les babazorros 3-0 contre un Mestalla excité.

VAL

AILE

Valence

Mamardashvili ; Correira, Paulista, Alderete (Diakhaby, 85′), Gayà ; Soler, Wass (Musah, 85′), Guillamón (Racic, 68′), Cheryshev (Joseda, 90′); Guedes (Marcos André, 68′), Maxi Gómez.

Alaves

Pacheco ; Navarro, Miazga, Lejeune, Lopez ; Pellistri (Méndez, 68′), Ndiaye (Pons, 62′), Pina (Moya, 83′), García (Rioja, 46′) ; Guidetti (Sylla, 62′), Joselu.

Buts

1-0 M. 3 Wass. 2-0 M. 45 Soler. 3-0 M. 60 Guedes.

Arbitre

Ortíz Arias (de Madrid). TA : Diakhaby (86′) / Lejeune (28′), Ndiaye (45′), Pacheco (61′).

Incidents

Journée 3. Mestalla. 15 000 téléspectateurs.

Valence a voulu frapper très vite dans le match, dès l’entame, avec un but du vestiaire. Cela a été confirmé Daniel Wass, terminant avec une jambe droite une livraison par l’aile de Cheryshev quand plusieurs fans étaient à peine accommodants. Le VAR a vérifié, mais le Danois était en position réglementaire pour anticiper Pacheco.

En partant de l’avantage, L’équipe de Bordalás s’est sentie très à l’aise sur le terrain, déplaçant le ballon dans le champ rival et avec l’intention d’augmenter le nombre. Guedes a essayé, mais son mauvais sens a fini par rater l’occasion. Carlos Soler, pour sa part, n’a pas failli. Et il l’a fait avec une vente aux enchères de premier ordre.

Le ’10’ de l’équipe che a monté un jeu à proximité de la surface et, après un centre que Guedes est descendu au point de penalty, Soler est arrivé aux enchères avec son talon presque tombant, rappelant le grand scorpion de René Higuita et signant ainsi l’un des candidats pour le but de l’année.

Avec le 2-0 après la pause, Guedes lui-même est venu condamner Alavés après un tir bas à un ballon qui a été servi par Maxi Gómez, définissant le 3-0 et déclenchant la fête. Même Marcos André a fait ses débuts et a pu profiter de la bonne ambiance.