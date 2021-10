Résumé et objectifs de Valence

23/10/2021

Point d’or qui a été obtenu par Valence au Mestalla contre un Majorque qui avait la victoire dans le sac jusqu’au temps additionnel. Le che a essayé jusqu’au bout et l’insistance s’est terminée par un prix. Guedes, en ’93 et ​​Gayà en ’98, ont renversé la vapeur et égalisé un précieux match nul.

Valence

Cillesseen, Foulquier (Jason, 76′), Gabriel Paulista, Diakhaby (Alderete, 46′), Gayá, Hugo Duro (Manu Vallejo, 64′), Wass, Racic (Carlos Soler, 46′), Hélder Costa, Maxi Gómez ( Marcos André, 46′) et Guedes.

Majorque

Reina, Maffeo, Valjent, Russo, Oliván, Baba, Ruiz de Galarreta (Battaglia, 75′), Dani Rodríguez (Lago Junior, 75′), Antonio Sánchez (Jaume Costa, 85′), Kang In Lee et Ángel (Fer Niño , 63′).

Buts

0-1 M. 32 Ange. 0-2 M.38 Diakhaby (pp). 2-2 M. 93 Guèdes. 2-2 M. 98 Gayà.

Arbitre

Depuis Cerro Grande (Madrid). TA : Diakhaby (13′), Maxi Gómez (34′), Wass (52′) et Manu vallejo (94′) / Kang In Lee (2A, 54′), Oliván (77′) et Battaglia (90′).

Stade

Mestalla. 30 000 téléspectateurs.

L’équipe locale a trouvé le prix de marquer un point alors qu’il semblait impossible de l’atteindre, tandis que Majorque a subi une grande punition car elle s’était très bien défendue jusqu’au dernier souffle du match.

C’était un match dans lequel l’émotion ne manquait pas, même si les deux buts de Valence sont intervenus alors que presque personne ne pensait que les locaux ne pouvaient même pas ouvrir leur compte de buteur. Après une première demi-heure à plat et à forces égales, un génie de Kang In Lee a permis à Ángel de faire le 0-1 et, peu de temps après, en pleine confusion locale, c’est Dani Rodríguez qui a étoffé le compte.

Valence n’a pas montré sa capacité de réaction et les visiteurs sont arrivés à la mi-temps avec un avantage placide et, de plus, sans n’avoir accordé pratiquement aucune occasion à un rival qui en première période n’avait pas offert une bonne image.

A l’équipe de Place Luis García il n’avait pas besoin de changer quoi que ce soit, mais le José Bordalás Il a dû modifier presque tout pour entrer dans le match et pour cela, il a introduit trois changements pour la seconde mi-temps. Pris Diakhaby et Maxi, qui avait des cartes, ainsi que Racique. Alderete, Marcos André et Carlos Soler Ils ont contribué dès leur départ sur le terrain à donner plus de consistance à Valence.

Peu de temps après, l’un des éléments clés de l’affrontement s’est produit lorsque Kang dans lee, qui jouait bien, a vu le carton rouge pour un double avertissement. Cette action a provoqué une nouvelle approche partisane avec l’obligation pour les Majorquins de devoir concentrer toutes leurs énergies pour conserver leur avantage.

Valence a appuyé sur l’accélérateur, mais les forces ne lui ont permis d’être proche du but de Reina que pendant quelques minutes. Petit à petit, l’équipe visiteuse a vérifié qu’elle pouvait contrôler le match avec un certain confort, bien que, oui, toujours très enfermée dans sa zone.

Valence a insisté, mais sans créer de réel danger jusqu’à ce que le match arrive à la 90e minute. Majorque a vu la victoire très proche, mais à la troisième minute de la prolongation, Guedes a marqué et à la 98e, ils ont égalisé Gaya. Extase locale et carafe d’eau glacée pour Majorque.