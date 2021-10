Résumé et objectifs de Valence

30/10/2021 à 20h43 CEST

Francesc Ripoll

Valence sourit à nouveau, sept matchs plus tard, ils sentent à nouveau le goût de la victoire. Ceux de Bordalás ont montré leur version la plus solide et la plus efficace dépasser un Villarreal toujours dans le marasme, en ajoutant un point sur les douze derniers. Guillamón et Carlos Soler, à partir d’un penalty, étaient chargés de donner aux échecs le derby.

VAL

VIL

Valence

Cillessen ; Foulquier, Paulista (Diakhaby, 72′), Alderete, Gayà (Piccini, 82′) ; Racic (Carlos, Soler, 53 ‘), Guillamón, Wass; Costa, Guedes (Hugo Duro, 82′) et Marcos André (Correia, 72’).

Villarréal

Rulli, Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (A. Moreno, 72′); Capoue (Trigueros, 61′), Parejo (Chukwueze, 47′), Coquelin ; Moi Gómez (Alcácer, 71′), Yeremy Pino (Dia, 46′) et Danjuma

Buts

1-0 M.43 Hugo Guillamón. 2-0 M.77 Carlos Soler (stylo).

Arbitre

Munuera Montero (andalou). TA : Guillamóon (47′), Alderete (63′) / Danjima (53′), Trigueros (73′), Albiol (75′) et Chukwueze (79′).

Incidents

Jeu joué à Mestalla.

Villarreal voulait imposer son jeu et il l’a fait dès le début. Le box groguet a pris le ballon, qui est resté très près du but avec un Tête déviée d’Aurier, infatigable sur l’aile droite. Cependant, cela se passait déjà bien pour Valence. Bordalás a fait un 4-5-1 en défense et a renoncé à la haute pression, attendant dans son terrain et cherchant le chatouillement sur le compteur. Les élèves d’Emery n’ont pas cessé de traquer, qui avait le plus clair du jeu avec un autre tir d’Aurier que Cillessen a sorti de façon miraculeuse. Et de 0 à 1, à 1 à 0. Avant la pause, Guillamón a inventé un grand but en piquant le ballon sur Rulli. Une ‘épicerie fine’ pour ouvrir la boîte.

Emery a atteint le banc pour renverser la situation après avoir traversé les vestiaires, bien que le script ait à peine changé. Valence, très à l’aise dans son jeu, n’a pas souffert le moins du monde et a également dû faire des changements, dans son cas par obligation. Racic d’abord et Paulista a ensuite quitté le terrain pour entrer Diakhaby et Carlos Soler. Et justement le capitaine était chargé de faire le lien avec le derby. Foulquier – qui a montré un très haut niveau – a provoqué un penalty que le joueur de l’équipe a transformé pour redonner le sourire aux joueurs valenciens. Villarreal, quant à lui, est toujours plongé dans une dynamique dangereuse.