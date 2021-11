Résumé et objectifs de Valence

27/11/2021

Le à 18:55 CET

Fans d’Isaac

Valence et Rayo Vallecano ont signé un match nul dans un match dans lequel Madrid ils auraient pu gagner s’ils avaient eu plus de succès dans les dernières minutes.

VAL

RVL

Valence

Cillessen ; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gayà, Soler, Wass (Musah, 82′), Guillamón (Koba, 88′), H. Costa (Cheryshev, 82′), Guedes (Maxi, 62′), Hugo Duro (M. André , 88′).

Rayon Vallecano

Dimitrievski ; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García, Valentín (Kevin, 93′), Comesaña, Isi Palazón (Andrés, 79′), Unai López (Pozo, 59′), Álvaro, Guardiola (Bébé, 79′).

Buts

1-0, M.19, Soler. 1-1, M.64, Isi Palazon.

Arbitre

Hernandez Hernandez. TA : Saveljich (18′), Soler (27′), Diakhaby (44′), Alderete (46′), Comesaña (54′), Gayà (54′), Isi (54′), Foulquier (61′), Wass (68′), Catena (73′), Valentin (75′).

Les transitions constantes proposées par les deux équipes ont fait du match un un duel rythmé, dans lequel ils ont vu chances constantes dans les deux buts, surtout dans la deuxième partie.

En effet, en première mi-temps, Valence et Rayo Vallecano sont venus régulièrement au balcon de la surface, mais aucun d’eux n’avait la clarté nécessaire pour porter un réel danger.

Le premier avertissement du match a été lancé par Unai López, près du quart d’heure avec tourné avec l’extérieur qui s’est perdu près du bois.

En revanche, Valence, qui n’est pas arrivé durant les quarante-cinq premières minutes pratiquement pour fouler la surface, la première fois qu’ils ont mis en danger en a fait un objectif. Saveljich s’est endormi en attendant le ballon, et quand il est allé le frapper frapper la jambe d’Hugo Duro, qui a remporté le poste. Après l’avoir revu dans la VAR pour un éventuel hors-jeu, Hernández Hernández a pointé les onze mètres. Soler n’a pas pardonné, frappant puissamment au centre du but.

Le but a stimulé le Rayo plus que les locaux, bien que les chances aient été remarquables par leur absence. Seulement, une fois de plus, Unai López a eu une chance, cette fois avec une faute directe que Cillessen a dévié avec succès.

Amélioration de Rayista

Le jeu a commencé avec le même rythme après avoir traversé les vestiaires, mais cette fois avec les équipes marchant sur beaucoup plus de surface.

Valence a eu la peine à la reprise, mais n’a pas touché. D’abord après un centre de Foulquier, après une belle action du Français, qui a sauvé Balliu avec attention. Plus tard, plus clair encore, avec une passe décisive de Guillamón pour Guedes que l’attaquant a envoyé trop franchi.

Ceux de Bordalás n’ont pas condamné et Rayo a grandi. Álvaro a averti avec une grande contre-attaque que Hélder Costa a sauvé sous les bâtons, et Isi Palazón n’a pas pardonné. L’ailier a profité d’un rebond de Cillessen, qui a fait une belle intervention sur la frappe de Catena, pour égaliser le match.

Avec le nul, Valence visait la victoire, mais peu à peu elle s’est diluée. Dimitrievski a sauvé le plus clair, à la vente aux enchères de Soler.

En fin de compte, Rayo avait le meilleur et méritait de gagner, mais Andrés n’a pas atteint une passe depuis la mort d’Álvaro. Plus tard, l’attaquant Rayista n’a pas pardonné, mais était hors-jeu. Bébé avait encore le dernier, mais Diakhaby sauvé providentiellement.