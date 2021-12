Résumé et objectifs de Valence

31/12/2021

Le à 20:23 CET

Roger Payro

Les raisins vont reposer mieux que jamais à l’Espanyol. L’équipe de Vicente Moreno a finalement remporté la première victoire à l’extérieur (1-2) et il l’a fait à Mestalla, où il n’avait pas gagné depuis 14 ans. Les changements de Vicente Moreno ont été la clé pour transformer le but d’Alderete, avec Puado et Jofre Carreras en tête. Deux joyaux de la carrière, l’un déjà consolidé et l’autre qui, avec des performances comme celles d’aujourd’hui à ses débuts en première division, peut frapper la porte le plus tôt possible. De Thomas il posa la première pierre transformant le penalty qui a laissé Valence avec dix et Puado a paraphé le retour.

VAL

ESP

Valence

Cillessen ; Correia (Iranzo, 78′), Guillamón, Alderete, Jesús Vázquez (Piccini, 67′); Hélder Costa (Cheryshev, 84′), Soler, Wass (Koba, 84′), Hugo Duro ; Maxi Gómez et Guedes.

Espagnol

Diego Lopez ; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Embarba (Puado, 62′), Keidi Bare, Darder, Melamed (Óscar Gil, 71′) ; Loren (Dimata, 71′) et De Tomás.

Buts

1-0 M. 51 Alderete. 1-1 M. 83 De Tomás (plume). 1-2 M. 88 Puado.

Arbitre

Sánchez Martínez (Murcien). TA : Correia (12′), Guedes (19′), Wass (63′), Iranzo (78′), Hugo Duro (79′ et 83′), Cillessen (96′) / Melamed (30′), Óscar Gil (79′), Pedrosa (96′).

Incidents

Mestalla. 29 556 spectateurs.

Un tir de Wass dès la première minute de jeu faisait déjà peur à l’Espanyol, déjà fait peur à l’écart du stade RCDE. La peinture a mieux commencé et une tête d’Hugo Duro dans un envoi latéral a touché le bois. La paroisse bleu et blanc a vécu un « déjà vu » de ce qu’ont été les performances à domicile, même si au fil des minutes, l’équipe s’est étirée et a terminé le premier acte mieux que son adversaire. Le 4-4-2 que Vicente Moreno a conçu pour l’occasion n’a pas fini de porter ses fruits depuis la zone des trois quarts, où Embarba, volontaire, avait tort comme toujours. Loren et Melamed étaient les nouveautés mais les deux ont fini par être remplacées.

Les changements de technicien sont intervenus alors que l’équipe était déjà en retard au tableau d’affichage. Dans un deuxième coup franc, Valence a profité d’un mauvais dégagement de Sergi Gómez et de la confusion avec les marques de la défense et Alderete a dirigé un centre de Hélder Costa au filet. Peu avant, De Tomás avait le 0-1 dans ses bottes lors du premier jeu de la seconde mi-temps mais n’a pas profité d’un bon ballon de Loren ou du mauvais départ de Cillessen alors qu’il avait tout en sa faveur.

L’Espanyol reprenait les rênes du jeu et un jeu de Darder et un tir léchant le bâton de Puado, qui était dans le vert depuis deux minutes, ont suffi à installer la nervosité chez le respectable Mestalla toujours exigeant. A dix minutes de la fin, Moreno a laissé entrer Morlanes et Jofre Carreras dans un double changement qui a dynamisé la rencontre.

Dans le premier ballon qui a touché le milieu de terrain donné par Villarreal, il a fui de l’intérieur et a laissé Jofre, qui a fait ses débuts en première division, seul dans la surface. Hugo Duro n’a eu d’autre choix que de le faire trébucher ; deuxième jaune, expulsion et pénalité. RDT l’a exécuté en le frappant mordu par le centre mais suffisant pour égaliser le match.

L’Espanyol a senti le sang et est allé chercher le match. Il lui a fallu cinq minutes pour le retourner. Jofre Carreras a mis un centre mesuré et Puado a terminé avec la tête en bas du collant. Le délire s’est déchaîné sur le banc bleu et blanc, qu’il a dû subir dans un long temps additionnel. Le jeune Iranzo a dirigé un corner vers la barre transversale et le rejet de Cheryshev l’a sauvé presque sous les bâtons de Puado, auquel l’action peut être comptée presque comme un autre but. Triomphe de caractère pour l’Espanyol, qui clôture l’année de la meilleure des manières.