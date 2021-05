Résumé et objectifs de Valence

16/05/2021

À 21:24 CEST

Alex Carazo

Point et fin du voyage du Eibar en Première Division. Fini le rêve d’une humble équipe avec un stade et une foule qui ont ébloui les fans de football dès le premier match. Le récital de Guedes en attaque (il a marqué un doublé) c’était trop pour une défense «armera» très faible qui a trop concédé. faire d’habitude a rejoint le groupe avec deux autres buts pour condamner le match sur la voie rapide et viser le Eibar.

VAL

BEI

Valence

Cillessen; Correia (Piccini, 69 ‘), Paulista, Guillamon, Diakhaby (Mangala, 85’), Gayá; Wass (Racic, 69 ‘), Soler, Kang-In (Vallejo, 80’); Guedes, Maxi (Gameiro, 80 ‘).

Eibar

Dmitrovic; Correa (Pozo, 69 ‘), Oliveira, Arbilla, Côte; Recio, Exposito (Diop, 69 ‘), Atienza, Kevin (Gil, 36’); Kike, Muto (Enrichir, 36 ‘).

Buts

1-0 M.3 Guedes. 2-0 M.22 Soler. 3-0 M.30 Soler. 3-1 M.38 Gil. 4-1 M.49 Guedes.

Incidents

Stade Mestalla (2600 spectateurs).

L’équipe d’Eibar a été promue pour la première fois de son histoire en première division lors de la saison 2013/14. Depuis, sept saisons L’illusion a duré pour une équipe qui est passée des combats en Second B à côtoyer les stars de la Liga pendant près d’une décennie. La première partie devant lui Valence c’était le reflet fidèle d’une campagne très compliquée.

À peine trois minutes s’étaient écoulées lorsque Guedes il a déjà laissé tomber sa première perle dans la rencontre. Beaucoup d’autres viendraient plus tard. Les Portugais ont reçu de faire d’habitude et n’a pas échoué avant un Dmitrovic qui a vu comment le coup est entré dans son propre bâton. Coup dur pour lui Eibar, qui à cette époque était déjà abaissé mathématiquement. La déception était encore plus grande quand faire d’habitude il a activé le mode milieu de terrain à l’arrivée et a marqué un doublé avec deux premiers tirs à l’intérieur de la zone.

Partie condamnée, et Mendilibar Je ne pouvais pas y croire. L’entraîneur a déjà fait deux changements en première mi-temps. L’un d’eux était Bryan Gil, qui, comme toujours, a révolutionné toute l’attaque de son équipe et réduit les distances avant la pause. Cependant, l’impulsion avec laquelle le Eibar le vestiaire s’est effondré quatre minutes plus tard, lorsque Guedes le quatrième, le deuxième de son compte privé, est passé au tableau de bord.

La énième exposition de l’ailier portugais en cette fin de saison au cours de laquelle nous avons pu profiter du Guedes qui a atterri sur le Valence dans sa première saison. Les deuxièmes 45 minutes sont alors devenues une procédure simple, avec un Eibar qui voulait mourir debout et a continué à se battre, une caractéristique sans équivoque pendant sept saisons en Première, jusqu’au coup de sifflet final de Pizarro Gómez.