Résumé et objectifs de Valladolid

05/02/2021

Activé à 16 h 41 CEST

Valladolid et Betis ont signé un match nul contre un but qui ne leur sert pas beaucoup, dans un duel dans lequel l’équipe Blanquivioleta a réussi à réagir, avec une grande force mentale, pour contrer un 0-1.

VLL

PARI

Real Valladolid

Jiménez; Sánchez (Kiko Olivas, 54 ‘), El Yamiq, Fernández (Fede, 54’); Pérez (Janko, 54 ‘), Míchel (Jota, 54’), Mesa, Olaza; Plano, Orellana (Marcos André, 71 ‘); Weissman.

Real Betis

Bravo; Emerson, Mandi, Ruiz, Miranda; Rodríguez, gardé (Joaquín, 71 ‘); Canales, Fekir, Ruibal (Tello, 79 ‘); Iglesias (Loren, 84 ‘).

Buts

0-1 M. 49 Ruibal. 1-1 M. 68 Weissman.

Arbitre

Pizarro Gómez (castillan-La Mancha). TA: Sánchez (49 ‘), Janko (88’) / Ruiz (18 ‘), Guardado (40’), Mandi (90 ‘), Fekir (92’).

Incidents

José Zorrilla. Jour 34. Porte fermée.

Le Real Valladolid est sorti avec une autre stratégie, grâce à la polyvalence de Joaquín, pour essayer de contrôler le centre du terrain, car il pourrait être converti en milieu de terrain central ou défensif, en fonction de l’avenir du match. Et cette approche était efficace dans les premiers stades.

Fekir est devenu un joueur dangereux, qui a créé un danger dans les actions d’attaque et, en fait, s’il n’y avait pas une grande intervention de Roberto, qui a dévié un tir puissant du joueur Betic, le premier but du match aurait pu arriver à la troisième minute.

Mais la grande occasion a été eue par le Real Valladolid. Weissman parfaitement défini après un bon jeu de combinaison entre Míchel et Óscar Plano, qui a vu l’arrivée de l’attaquant israélien. C’était un objectif, jusqu’à ce que le VAR détermine que Roque Mesa, au millimètre près, était auparavant hors-jeu.

L’annulation de l’objectif a été un revers pour l’équipe locale. Encore une pierre sur la route dure de Valladolid. Ils ont dû, une fois de plus, surmonter une situation compliquée pour ne pas perdre leur concentration contre le Betis qui, avec vingt points de plus, il aspire à l’Europe et, par conséquent, n’a pas non plus fait de concessions aux habitants.

Borja Iglesias a également réussi à surpasser Roberto. Mais cet objectif a été annulé sans que le VAR n’intervienne, compte tenu du hors-jeu évident du joueur du Betis. Aucune équipe n’en avait fini avec les commandes, ce qui a laissé le jeu très ouvert. Plus encore avec le 0-0 avec lequel la pause a été atteinte.

Le premier but est venu à la 48e minute, après un jeu dans lequel une erreur défensive de l’équipe de Valladolid a été profitée par Miranda pour atteindre uniquement la zone de Blanquivioleta et offrir un centre à Ruibal, qui n’a eu aucun mal à dépasser Roberto Jiménez.

Le Real Valladolid a de nouveau subi un autre coup. Et Sergio González a révolutionné le banc, faisant entrer quatre joueurs, Janko -pour le blessé Luis Pérez-, San Emeterio, Kiko Olivas et Jota. Son objectif était de contrôler davantage le ballon et de se tourner vers la pression et la récupération.

Les sévillans ont cherché à briser le match, mais l’équipe Blanquivioleta a réagi et Weissman a réussi à faire match nul à la 68e minute, avec une bonne tête après un centre d’Olaza. Mais ce point était insuffisant pour le Real Valladolid, qui a maintenu sa pression à la recherche des trois.

Le Real Valladolid n’avait pas peur des autres matchs, mais est allé chercher la victoire jusqu’à la fin, bien que cet effort n’ait pas été récompensé et ait dû se contenter d’un point. Bien sûr, les sentiments étaient plus positifs et l’amélioration était évidente.