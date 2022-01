Résumé et objectifs de Venezia

09/01/2022 à 14:38 CET

.

Milan a écrasé Venise 3-0 ce dimanche, avec un but du Suédois Zlatan Ibrahimovic et pourpoint des Français Théo Hernandez, et a momentanément pris la tête de la Serie A, en attendant ce que l’Inter Milan fera contre la Lazio dans la nuit italienne.

Sergio Romero, Mazzocchi, Svoboca, Ceccaroni, Ridgeciano Haps, Gianlusa Busio (Fiordilino, 79′), Ampadu, Cuisance, Aramu (Johnsen, 60′), Okereke (Bjarkason, 88′) et Thomar Henry (Kiyine, 60′).

AC Milan

Mike Maignan, Alessandro Florenzi (Stanga, 88′), Pierre Kalulu, Matteo Gabbia, Theo Hernández, Sandro Tonali, Tiemoue Bakayoko, Saelemaekers, Brahim Díaz (Maldini, 73′), Rafael Leao (Rebic, 62′) et Zlatan Ibrahimovic ( Giroud, 73′).

0-1 M.2, Zlantan Ibrahimovic. 0-2 M.48, Theo Hernández. 3-0 M.59, Theo Hernández (p).

Massimiliano Irrati. TA : Ceccaroni / Gabbia, Tonali et Saelemaekers TR : Svoboda (58′).

Match correspondant à la vingt et unième journée de Serie A disputée au Pier Luigi Penzo (Venezia).

Le Milan de Stefano Pioli il a enchaîné sa troisième victoire consécutive, après Empoli 4-2 et Roma 3-1, et s’est imposé sur le terrain de Venise avec une performance solide et autoritaire.

Il n’a fallu que deux minutes pour briser l’égalité, grâce au huitième but en championnat du parcours Ibrahimovic. Le Suédois, qui aura 41 ans cette année, continue d’être le leader de l’équipe milanaise.

Deux buts dans le premier quart d’heure après la reprise, tous deux signés par L’O, d’abord après une passe décisive du Portugais Rafael Léao et après une pénalité, ils ont définitivement condamné le choc de Venise. C’est la troisième fois L’O, ancien joueur du Real Madrid, signe un doublé avec le maillot milanista.

Milan, où les Espagnols Brahim Diaz Il a commencé et a joué 73 minutes, menant momentanément avec une marge de deux points sur l’Inter, bien qu’avec deux autres matchs.

L’Inter jouera ce dimanche contre la Lazio et devra jouer le rendez-vous avec Bologne dans les prochaines semaines, reporté le 6 janvier en raison de cas de contagion par coronavirus enregistrés chez leur rival.