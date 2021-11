Résumé et objectifs de Venise

27/11/2021 à 22:54 CET

Inter rencontré et battu dans le domaine de Venise pour ne pas perdre de vue Naples et Milan, qui joue demain, et continue au dessus de l’Atalante. Un but de Calhanoglu et un autre de Lautaro sur penalty ont donné trois points à l’équipe milanaise, qui a à peine souffert et est à un point des deux équipes mentionnées ci-dessus, à égalité de points en tête du classement.

VENIR

Inter Milan

Venise

Romarin; Mazzocchi (Johnsen, 62′), Ceccaroni, Caldara, Haps; Vacca (Tessmann, 72′), Ampadu (Crnigoj, 85′), Busio; Aramu (Henri, 71′), Kiyine ; Okereke (Forte, 85′).

Inter

Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco ; Darmian (Dumfries, 71′), Barella (Gagliardini, 82′), Brozovic, Calhanoglu (Vecino, 57′), Perisic (D’Ambrosio, 82′) ; Dzeko, Correa (Lautaro, 57′).

Buts

0-1 M.34 Calhanoglu. 0-2 M.96 Lautaro Martínez.

Arbitre

L. Marinelli. TA : Aramu (54′). Haps (96′).

Incidents

Match joué au Stadio Pierluigi Penzo.

L’Inter a sauté dominant dans l’herbe. Pour éviter les surprises, il n’avait pas d’autre choix à l’ensemble d’Inzaghi pour prendre l’initiative dès la première minute. Et donc, avec une Venise qui faisait déjà bien d’attendre accroupie derrière et d’attendre la surprise au contraire, les chances ont commencé à tomber du côté des visiteurs. Le plus clair a été après une demi-heure de jeu, avec une tête de Perisic que l’Argentin Sergio Romero, attentif, a stoppé avant d’entrer dans l’effectif. Peu de temps après, le but. Calhanoglu a chargé la jambe gauche et de loin, sa spécialité, a envoyé le ballon au fond des filets d’une frappe près du poteau.

L’équipe ‘arancioneroverdi’ a dû faire un pas en avant, qui a eu deux bonnes approches à la fin de la pause et au début de la seconde mi-temps. Cependant, l’Inter n’a pas voulu reculer pour éviter de souffrir et a touché le deuxième à cinq reprises : Skriniar, Brozovic, Dzeko, Lautaro et Dimarco étaient sur le point de célébrer. La Venise, volontaire, l’a cherché de son mieux mais n’a guère trouvé de lacunes et a concédé un penalty sur le dernier jeu du match qu’il a marqué. Les trois pointes volent vers la Lombardie.