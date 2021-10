Résumé et objectifs de Villarreal

10/03/2021 à 20:44 CEST

Deux buts du Néerlandais Danjuma, un dans chaque mi-temps, ont certifié la supériorité de Villarreal dans un match équilibré en première mi-temps, mais que les locaux ont mieux géré le second, ne laissant guère d’options au Betis.

VIL

PARI

Villarréal

Rulli ; Foyth, Mandi, Torres, Estupiñán; Capoue (Iborra, 90′) ; Trigueros (Moi Gómez, 57′), Parejo, Coquelin (Alberto Moreno, 46′), Danjuma (Jackson, 90′); Pino (Peña, 83′).

Le vrai Betis

Rui Silva ; Bellerín, Pezzella, González, Miranda (Alex Moreno, 58′); Carvalho (Borja Iglesias, 72′), Guido; Ruibal (Rodri, 58′), Fekir, Juanmi (Tello, 46′) ; Willian José (Camarasa, 72′).

Buts

1-0 M. 45 Danjuma. 2-0 M. 69 Danjuma.

Arbitre

Sánchez Martínez (Murcie). TA : Capoue (57′), Torres (63′) / Fekir (33′), Juanmi (40′), González (72′), Guido (81′).

Le premier but est venu dans le prolongement de la première mi-temps et le second dans la seconde mi-temps, un après un échec défensif du Betis et le second dans une grande action offensive des locaux.

Dès le départ, Villarreal était plus protagoniste que le Betis, avec de bonnes combinaisons dans le noyau et des arrivées fréquentes au but de Rui Silva, bien que l’équipe andalouse se soit concentrée à partir de la dixième minute et les forces se sont équilibrées.

Malgré cette égalité, ils ont toujours joué plus près de la zone Bétique, où la première occasion claire a été enregistrée de la rencontre dans un tir de Danjuma qu’Edgar a dégagé dans la ligne de but.

La plus grande possession de balle par les locaux a trouvé une réplique dans Approches du Betis vers le but de Rulli, bien qu’aucune équipe ne génère des chances de marquer claires.

Le tableau d’affichage s’est déplacé dans le temps additionnel de la première période lorsqu’un échec dans la marque de Bellerín a conduit à une pénétration en solo de Danjuma, l’homme le plus dangereux de Villarreal, qui il a terminé à bout portant avec un tir bas et placé qui a conduit son équipe à la moitié de l’affrontement.

Peut-être L’équipe d’Unai Emery avait fait un peu plus que le Betis jusque-là, bien que l’équipe sévillane n’ait jamais cessé de contrôler son rival.

Le résultat a exigé une dynamique différente du Betis après la pause, mais le jeu n’a pas considérablement changé malgré le fait que l’équipe de Manuel Pellegrini a essayé sortir en attaque plus qu’en première mi-temps.

Un ballon de Yeremi Pino au poteau en début de seconde mi-temps aurait pu en faveur des locaux, qui avait plus d’occasions de marquer que son adversaire.

A mi-parcours de la seconde période, cela semblait plus proche du 2-0 que du nul, car Villarreal n’a pas montré de fissures et dans une belle action directe, une passe de Moi Gómez a conduit au deuxième but de Danjuma, qui a marqué après avoir dribble vers le but bétique.

Avec 2-0 au tableau d’affichage, Villarreal a donné le sentiment d’avoir le match sous contrôle, mais le Betis avait l’obligation de ne pas baisser les bras, ce qui a créé des espaces dans ses arrières qui Villarreal n’a pas pu profiter pour prolonger l’avantage dans un match qui s’est terminé sur un score serré aux mérites des deux ensembles.