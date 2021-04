Résumé et objectifs de Villarreal

29/04/2021 à 23:09 CEST

Alba Lopez

C’était une nuit fixée. Une date pour l’histoire. Et Villarreal n’a pas déçu, qui se dirige vers la Pologne, où se joue la finale de la Ligue Europa, après avoir remporté au match aller des demi-finales contre Arsenal avec des buts, qui allait dire, de Trigueros et Albiol. Pépé a marqué une pénalité pour les “ artilleurs ” après un Pénalité qui n’existait pas de Trigueros sur Saka.

VIL

ARS

Villarreal

Rulli; Foyth (Mario Gaspar, 70 ‘), Pau Torres, Albiol, Pedraza (Alberto Moreno, 80’); Capoue, Parejo, Trigueros (Moi Gómez, 80 ‘); Chukwueze, Gerard Moreno, Alcácer (Coquelin, 46 ‘).

Arsenal

Enregistrer; Chambres, Holding, Pablo Marí; Smith Rowe (Elneny, 95 ‘), Ceballos, Partey, Xhaka, Saka (Aubameyang, 85’); Odegaard (Martinelli, 63 ‘); Pépé (Willian, 95 ‘).

Buts

1-0 M. 5 Trigueros. 2-0 M. 29 Albiol. 2-1 M. 72 Pépé, sur penalty.

Arbitre

Soares Dias (Portugal). TA: Pau Torres (37 ‘) et Capoue (2A, 77’) / Ceballos (2A, 57 ‘), Thomas (58’) et Aubameyang (90 ‘).

Incidents

La céramique. Derrière des portes closes.

Mais Unai Emery est une équipe superlative. Avec un grand entraîneur qui connaît la compétition comme sa poche. Il a emmené Séville à des hauteurs miraculeuses et est sur le point de le faire avec ce «sous-marin», dont le périscope pointe vers la finale. Riquelme, Forlán, Quique Álvarez, Senna et compagnie sourient, qui n’étaient pas à bord du navire aujourd’hui, mais ils savent que l’Europe en doit un à Villarreal et cette année ils doivent le récupérer. A l’Emirates Stadium, jeudi prochain, le résultat.

Il n’y a pas eu de surprises dans les onze qu’Emery a présenté à La Cerámica, mais oui à Arsenal. Arteta a menacé dans le précédent en soulignant que les coiffes Lacazette et Tierney ils étaient prêts et quand la pression est venue pour pousser, il ne les a même pas inclus dans l’appel. Aubameyang est entré après avoir vaincu le paludisme, bien qu’il ait été un remplaçant. Odegaard et Ceballos, qui a pointé du doigt le banc, a commencé depuis le début. La vérité est que si l’idée de l’ancien assistant de Guardiola à City était de cacher ses cartes, il l’a fait à merveille.

Même ainsi, Villarreal a su s’adapter à la nouvelle situation. Emery, vieux renard, a vu le calicot et a changé de plans en attaque à la volée. La chose naturelle aurait été de voir Gérard Moreno sur la droite, Chukwueze à gauche et Alcacer à la pointe de la lance. Mais l’entraîneur basque a senti la faiblesse de Xhaka dans sa nouvelle position et a jeté Chukwueze de ce côté afin qu’il déséquilibre avec ses câpres.

DÉBUT DE RÊVE

Le jeu est sorti pour demander à Hondarribia, car c’est là qu’Arsenal a commencé à se démêler après cinq minutes, quand Le Nigérian a fait un gâchis aux Suisses en haut de la surface et Trigueros, qui passait par là, a tiré sur Leno.

C’était le départ rêvé, mais il restait encore beaucoup de match à faire. Villarreal l’a compris, qui a reculé et a laissé faire les «artilleurs». Jusqu’à ce que Parejo, un enseignant quand il a la journée, se mette à carburer. Comme Trigueros, un footballeur théorique discret qui a beaucoup de football dans ses chaussures.

En plein battement, «groguet» tomba le second. Né de l’ardoise d’Unai. Parejo a pris l’équipe et le biseau dans un corner pour mettre le ballon sur la tête de Gerard Moreno et l’ignifuge Albiol il a ouvert le cadeau du Catalan au second poteau. Il n’y avait pas de public dans les gradins de La Cerámica, mais le stade a tremblé.

Après le 2-0, Arsenal s’est réveillé et a pu réduire les distances au bord de la pause. Il a été empêché par le VAR. L’arbitre avait signalé un penalty pour une démolition de Foyth sur Pépé à l’intérieur de la surface. Cependant, après avoir consulté le buteur vidéo avant une pointe d’en haut, Soares Dias a vu que l’Ivoirien avait précédemment touché le ballon avec sa main en le contrôlant et a rectifié sa décision.

Le soulagement a duré pour Villarreal aussi longtemps que deux poissons de glace dans un «whisky sur les rochers». Parce que la seconde mi-temps a commencé et que l’équipe d’Arteta a joué safarrancho, comme prévu, se voyant sortir de l’égalité. Ensuite, vous avez dû mordre la balle. Emery avait mis Coquelin sur le terrain pour Alcácer pour renforcer le centre du terrain. Et les Français ont aidé à arrêter l’assaut anglais, mais ce n’était pas suffisant pour arrêter l’hémorragie avec un Pépé déchaîné à droite.

EXPULSIONS ET VERTIGO

L’expulsion de Ceballos a changé le cours des événements. L’Andalou a perdu le pied dans une entrée sur Parejo et a vu un deuxième carton jaune plus que mérité. Dès lors, la folie régnait. Gerard Moreno a eu la sentence et a pardonné. Et peu de temps après, les “ artilleurs ” ont fait descendre la vierge pour voir quand l’arbitre a inventé un penalty de Trigueros sur Saka dont Pépé a profité pour porter le score à 2-1.

Une autre expulsion, cette fois du côté de Villarreal, a fini par faire exploser le match. Capoue a quitté son équipe avec dix et a été blessé dans la même action. Puis Alberto Moreno et Moi Gómez sont entrés à la recherche d’oxygène pour l’équipe. Cela a été réalisé. Il y a du travail à faire à l’Emirates Stadium la semaine prochaine, mais Villarreal a sa première finale continentale à jouer. Il est temps.