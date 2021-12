Résumé et objectifs de Villarreal

12/12/2021 à 15:56 CET

Villarreal est toujours sur une lancée, après avoir atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ils ont battu le Rayo en Ligue dans un duel dans lequel les hommes d’Iraola méritaient plus. Les buts de Mandi Oui Gérard Moreno en première mi-temps, ils ont suffi pour que le sous-marin commence à refaire surface également dans la compétition nationale (2-0) où il avait ajouté une seule victoire lors des sept derniers matchs.

VILLA

RVA

Villarréal

Rulli, Mario, Pau Torres, Mandi, Pedraza, Parejo (Capoue, 61′), Iborra, Trigueros, Yeremi (Chukwueze, 61′), Dia (Alberto Moreno, 61′) et Gerard Moreno (Paco Alcácer, 84′).

Rayon Vallecano

Dimitrievski, Balliu, Catena, Saveljich (Pozo, 81′), Fran García, Comesaña, Óscar Valentín, Trejo (Nteka, 57′), Álvaro, Isi (Baby, 64′) et Sergi Guardiola (Andrés, 81′).

Buts

1-0 M. 31 Mandi. 1-1 M. 35 Gérard Moreno, sur penalty.

Arbitre

Melero López (andalou). TA : Torres (23′) / Isi (37′), Catena (37′), Fran García (60′)

Stade

La céramique. 13.133 spectateurs.

Villarreal a beaucoup joué aujourd’hui dans ce match mais c’est Rayo qui a commencé avec le plus de force. Petit à petit, le match s’est équilibré, les locaux sauvant tout pour le dernier tiers, alors qu’il semblait que la pause serait atteinte sans buts.

Au bout d’une demi-heure, le premier arriva. Coin des ‘groguets’ et Mandi, qui venait de derrière, fit un signe de tête au fond du filet. Après que Rayista ait protesté contre une poussée d’Iborra sur le jeu, le but est passé au tableau d’affichage.

Avec à peine un temps de réaction est venu la vente aux enchères. Pénalité qui a transformé Gérard Moreno signer son deuxième but dans ce championnat et donner un coup dur au match en moins de trois minutes. Le script a changé et l’intensité a augmenté. Lors de la pièce suivante, il était sur le point de Isi couper les distances mais Mandi, sur la ligne de but, il a réussi à sortir le ballon.

Avec cet avantage des locaux et plusieurs protestations auprès de l’arbitre, le jeu s’est arrêté. Encore une fois, les détails avaient été décisifs. C’était à son tour de risquer Rayo en seconde période.

Mais ce sont les locaux qui étaient sur le point de faire grève. Santi Comesaña il a reçu un ballon au visage qui l’a momentanément mis hors de jeu et alors que Rayo jouait avec dix, l’occasion s’est présentée. Pau Torres avait le 3-0 dans les mains, ou plutôt dans la tête, mais sa touche au grand centre de Gaspar frapper le bâton.

Il n’a pas baissé les bras tout le Iraola qui a continué à essayer. Rulli, l’un des hommes clés du match, a sauvé le premier rayista en se jetant pour dégager une tête de Guardiola.

La colère a grandi dans les rangs madrilènes en l’absence de dix minutes, lorsque l’arbitre, Melero López, n’a pas apprécié un penalty lors d’un contact dans la surface sur Ntéka. Pendant ce temps, Alberto Moreno Il a eu deux occasions nettes qui auraient définitivement condamné le match. Mais il lui manquait cet instinct de « tueur ». L’adresse au tir manquait également à Rayo dans son siège à l’objectif de Rulli.

Victoria grogueta qui sert à améliorer une position dans le tableau dans laquelle ils avaient stagné ces derniers jours. El Rayo, reste dans une situation confortable malgré la défaite. Il est maintenant temps de penser aux matchs de Coupe cette semaine : Sanluqueño-Villarreal, Bergantiños-Rayo.