Résumé et objectifs de Villarreal

21/12/2021

Villarreal entrevoit déjà la zone européenne du classement après avoir enchaîné leur troisième victoire consécutive en Liga après avoir battu Alavés 5-2, un résultat quious laisse l’équipe de Vitoria dans la zone de relégation.

Villarréal

Rulli ; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Pedraza, 72 ‘); Chukweze (Pino, 72′), Capoué (Iborra, 89′), Parejo, Trigueros (A. Moreno, 72′) ; Gérard Moreno, Dia (Moi Gómez, 86’).

Alaves

Pacheco ; Aguirregabiria, Laguardia (Tachi, 84′), Lejeune, Javi López (Duarte, 77′); Pons (De la Fuente, 84′), N’Diaye, Pina (Moya, 77′) ; Sylla (Méndez, 58′), Joselu, Rioja.

Buts

1-0 M. 18 G. Moreno. 2-0 M. 27 Jour. 2-1 M. 44 Pons. 2-2 M. 65 Joselu. 3-2 M. 76 Dia. 4-2 M. 79 Pin. 5-2 M. 88 G. Moreno.

Arbitre

Pizarro Gómez (Madrid). TA : N’Diaye (45′), Calleja (45′), Javi López (49′).

Incidents

La céramique. 12.530 spectateurs. Journée 4.

Alavés a réussi à égaliser le match après l’avantage initial de deux buts du Castellón, mais après l’égalisation, Villarreal a réagi de manière écrasante, marquant trois autres buts.

La première mi-temps a été nettement dominée par Villarreal, qui a fait prévaloir son jeu combinatoire et la verticalité de Chukwueze sur l’aile droite pour démanteler un Alavés qui aurait pu être rossé dans ce premier acte mais a rencontré un but final de Pere Pons, dans le seul tir dangereux de Vitoria, qui a donné vie à celui de Javier Calleja à la mi-temps (2-1).

Villarreal, avec de la patience et de bonnes combinaisons, est arrivé en danger dans la surface de Pacheco et à 18 minutes, il a réussi à ouvrir le score après un jeu spectaculaire que Chukwueze a commencé à précipiter vers la ligne de fond et un double mur dans la zone entre Parejo et Gérard a terminé avec le tir du bélier à l’équipe de Pacheco.

Sur une touche, Villarreal a inscrit le deuxième but en trois touches, qu’il a résolu Boulaye Dia avec grand sang froid de mettre le 2-0 qui a rendu justice à ce qui a été vu sur le terrain.

Le match avançait confortablement pour Villarreal vers la mi-temps, mais à une minute de la fin du premier acte, un abordage d’Alavés sur l’aile gauche était dirigé avec difficulté par Joselu et le rejet est tombé à Pere Pons, qui a réduit l’écart avec une volée.

Le ‘Yellow Submarine’ est sorti déterminé à étendre son avantage et Chukwueze était sur le point de l’obtenir mais c’est Alavés qui a obtenu l’égalité après une erreur impardonnable de Pau Torres dans une faute qui, avec son gardien à l’extérieur de la zone pour recevoir la passe, a donné le ballon au bord de la zone qui a été intercepté par Joselu pour marquer l’égalisation sur un but vide.

Triple changement immédiatement d’Emery et la réaction s’est flétrie. Après une belle passe décisive de Parejo, qui a filtré une passe entre les défenseurs, permis à Dia, seulement contre le but de Vitorian, de porter le score à 3-2.

Ce but a complètement déstabilisé Alaves face à un Villarreal échevelé qui a fini par battre son rival avec deux nouveaux buts, l’œuvre des internationaux. Yeremy Pino et Gérard Moreno, pour signer un triomphe vital qui permet aux Castellón de poursuivre leur ascension au classement.