Résumé et objectifs de Villarreal

01/09/2022

Le à 23:47 CET

Fans d’Isaac

Les ‘groguets’ et les colchoneros devaient diviser les points dans le meilleur duel que la vingtième journée de la Liga ait apporté. Ceux des « Cholo », qui s’avancèrent par Correa et ils ont fini par s’attacher avec un but de Kondogbia, ils ont seize points de retard sur le Real Madrid, et sont pratiquement écarté du combat pour le championnat.

Villarréal

Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Jackson, 86′), Capoue (Iborra, 80′), Parejo, Moi Gómez, Trigueros (Pedraza, 74′), Alberto Moreno (Pino, 74′), Gerard Moreno.

Sportif

Oblak, Llorente, Felipe, Hermoso, Renan Lodi (Vrsaljko, 63′), Carrasco, De Paul (Koke, 63′), Kondogbia, Lemar, Correa, Cunha (Joao Félix, 63′).

Buts

0-1, M.10, Correa. 1-1, M.29, Pau Torres. 2-1, M.58, Alberto Moreno. 2-2, M.68, Kondogbia.

Arbitre

Alberola Rojas. TA : Kondogbia (71′ et 92′). TR : Kondogbia (92′).

Stade

Stade de la céramique. 14 127 ESP.

La rencontre démarre vite, avec un Villarreal très incisif, avant un Atlético qui lui a coûté entrer dans le jeu. Malgré cela, rien n’avait d’importance pour Correa, qui celui qui est probablement le but de la saison est sorti du chapeau dans la ligue. L’Argentin a volé une passe horizontale à Parejo et a inscrit le but que Pelé n’a pas pu marquer lors de la Coupe du monde 1970. Du centre du terrain, il a battu son compatriote Rulli d’une magnifique parabole.

Ceux d’Emery n’accusèrent pas le coup, et ils étaient clairement supérieurs dans la première moitié. Ils étaient sur le point de faire match nul cinq minutes seulement après le but du visiteur, mais La vente aux enchères d’Alberto Moreno touche le bois. Au rebond, Estupiñán a envoyé le ballon au côté du filet.

Les ‘groguets’ dominaient et l’Atlético souffrait, mais dans un contre Madrid, ils étaient sur le point de marquer le deuxième. Cunha se tenait devant Rulli, mais cette fois c’est le gardien argentin qui a gagné. La réponse est venue avec polémique, puisqu’un tir d’Alberto Moreno a croisé les mains de Lemar, et Alberola Rojas n’a pas hésité à signaler la peine maximale. Des onze mètres, Gérard a tiré au centre et Oblak a lu ses intentions, mais Parejo a poursuivi le rebond pour marquer l’égalisation. Villarreal a célébré le but, mais le VAR l’a annulé par des mains douteuses du milieu de terrain avant le tir final.

Le but annulé aurait pu être un coup dur pour les hommes d’Emery, mais ils se sont rapidement rétablis. Une faute lancée par Parejo n’a pas réussi à bloquer Oblak, et Pau Torres, le plus attentif au rejet, mettre sa jambe pour battre le slovène et marquer l’égalité. Avant la pause, Trigueros a pu terminer la remontée, mais son tir, d’abord de l’avant, s’est perdu au-dessus du bar.

Le passage dans les vestiaires n’a pas altéré le scénario, et comme le dit le cliché, tant la cruche va à la source, qu’à la fin elle casse. Gerard Moreno a renforcé Alberto Moreno en profondeur, et comme le dit le proverbe, La troisième fois était le charme. Le sévillan a été laissé seul devant Oblak et l’a battu avec un tir bas que le gardien était sur le point d’arrêter.

L’Atlético ne parvenait pas à surmonter la pression de Villarreal ou à voler le ballon, alors « Cholo » Simeone a dû intervenir. Le triple changement, avec l’entrée de Vrsaljko, Koke et Joao Félix changé le jeu. Les colchoneros ont fait un pas en avant, et dans le premier qu’ils ont eu, ils ont obtenu une égalité. Rulli a sauvé dans un premier temps un tir au tournant de Correa, mais il n’a pas réussi ensuite dans le coup centré, de face, de Kondogbia ce qui signifiait l’égalisation.

Cette fois, le but a semblé motiver les Madrilènes, décidés à viser la victoire. Malgré cela, Villarreal a su conserver la domination des « Cholo », qui bien qu’ils aient pris le contrôle dans la dernière ligne droite, n’ont pas réussi à se créer de grandes occasions, sauf un tir de Lemar qui a dévié la défense en dernier recours. Dans les dernières minutes, Villarreal a également cherché le but vainqueur, terminant même avec un de plus par expulsion de Kondogbia, mais n’a pas réussi.