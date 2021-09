Résumé et objectifs de Villarreal

23/09/2021

Le à 00:20 CEST

Roger Payro

Après quatre journées au cours desquelles Villarreal n’avait pu que faire match nul -même en Ligue des Champions-, le premier triomphe a déjà émergé pour le ‘sous-marin’. Il l’a fait devant ses fans dans un derby de la Communauté valencienne contre Elche (4-1). Il a franchi le ‘X’ grâce à Paco Alcácer, qui n’a pas marqué mais a été la clé des buts de Yéremi, Trigueros et Danjuma. Alberto Moreno a mis la cerise sur la remise.

VIL

ELC

Villarréal

Asenjo ; Gaspar, Mandi, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, 46 ‘); Trigueros (Coquelin, 75′), Capoue, Parejo ; Yéremi (Moi Gómez, 53′), Alcácer (Dia, 75′), Danjuma (Alberto Moreno, 86’).

Elche

Kiko Casilla ; Barragán (Mile, 82 ‘), Enzo Roco, Diego Gonzalez; Josan, Gumbau (Mascarell, 64′), Marcone (Guti, 64′), Fidel (Pastore, 64′), Mojica ; Carrillo et Lucas Pérez (Benedetto, 69’).

Buts

1-0 M.5 Yérémi. 1-1 M. 19 Mojica. 2-1 M. 39 Trigueros. 3-1 M. 60 Danjuma. 4-1 M. 93 Alberto Moreno.

Arbitre

Muñiz Ruiz (galicien). TA : Pedraza (27′) / Fidel (40′), Diego González (73′).

Incidents

La céramique. 8 234 spectateurs.

L’attaquant de Torrent avait besoin d’un jeu comme celui-ci. Il ne lui manquait que le but. Il a pu le chercher, mais la première fois qu’il l’a eu, il a choisi de céder à Yérémi de l’autre côté pour porter le premier coup aux habitants d’Elche alors que la fête était encore dans le noir. C’était l’aboutissement d’une grande pièce associative à la première touche initiée par Trigueros.

Villarreal a clairement dominé mais une occurrence de Mojica a modifié ses plans. Le Colombien a récompensé la belle sortie de balle de Josan d’une cravache de l’avant qui a glissé à travers le court poteau de Asenjo, trop confiant. Lucas Pérez, dans un contre rapide, avait la possibilité de renverser le duel.

Le tirage au sort a refroidi les hommes d’Emery, qui ont su parfaitement rester à dix après un tacle dur de Pedraza que l’arbitre n’a pas sanctionné d’un deuxième jaune. Et de l’infériorité possible, il est passé à 2-1. Roco, très doux venant de derrière, le portefeuille a été volé par Alcácer et l’action s’est terminée par Trigueros envoyer la balle aux collants.

La fréquentation était Yérémi, qui après les vacances a dû être remplacé en raison d’une blessure. Entré pour lui moi, touche à la fois qui a condamné le duel. Il a volé dans la zone des médias et le ballon, après avoir traversé les bottes d’Alcácer, s’est terminé par Danjuma. Casilla l’a arrêté en premier mais n’a pas pu avec le rejet. Le but catalan a déjà fait un grand arrêt pour Mandi dans la remise du premier.

Les deux buts de la différence étaient une montagne trop difficile à gravir pour Elche. Escribá est venu briser sa défense de trois centraux bien que déjà trop tard. Dia et Pastore, ceux qui ont été le plus près de provoquer un autre but. Casilla et Asenjo étaient à la hauteur pour l’éviter.

Le gardien d’Elche, oui, était trop vendu dans la remise quand Alberto Moreno a réussi un contre sur la passe de Danjuma. Les siens étaient tournés vers l’attaque et ne pouvaient pas faire grand-chose. Elche reste 14e et avec six points. Onzième et avec sept, mais un match de moins, Villarreal est placé.