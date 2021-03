Résumé et objectifs de Villarreal

18/03/2021 On à 23:32 CET

Alba Lopez

Le retour sentait le processus et c’était, une promenade à travers La Cerámica pour certifier la passe pour les quarts de finale après le 0-2 réalisé à Kiev. A Villarreal, le Dinamo n’a même pas chatouillé, intimidé par un crépuscule Gérard Moreno qui avant la pause avait déjà signé deux buts et terminé la passe pour les quarts de finale de la Ligue Europa, où des émotions sûrement plus fortes attendent celles d’Emery.

VLL KIE Villarreal Asenjo; Foyth, Albiol, Funes Mori, Pedraza; Trigueros (Jaume Costa, 79 ‘), Capoue, Parejo; Gerard Moreno (Raba, 79 ‘), Bacca, Chukwueze (Baena, 70’). Dynamo Kiev Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota (Popov, 83 ‘), Mykolenko (Sidcley, 83’); Sydorchuk, Andriyevskiy (Shepelev, 66 ‘); Tsygankov (Supriaga, 46 ‘), Buyalskiy, De Pena; Rodrigues (Lednev, 66 ‘). Buts 1-0 M. 12 Gérard Moreno. 2-0 M. 35 Gérard Moreno. Arbitre Andreas Ekberg (Suède). TA: Trigueros (17 ‘) et Parejo (43’). Incidents La céramique. Derrière des portes closes.

Un peu plus de dix minutes, il a fallu au Dynamo Kiev pour jeter l’éponge à La Cerámica. Exactement le temps qu’il a fallu à Gérard Moreno pour envoyer les Ukrainiens sur la toile. L’ex-Espagnol a attrapé un centre de Chukwueze de la droite dans la zone et a frappé le ballon avec sa tête contre le sol pour laisser l’égalité pour la condamnation.. Un autre bonbon pour le «9» à la mode du football espagnol, qui sent comme un démarreur dans «La Roja» de Luis Enrique. Au moins, il gagne durement cet honneur.

SANS PARDON

De là, monologue jaune face à un Dynamo Kiev qui n’a plus rien à voir avec cette équipe dont il est tombé amoureux en Ligue des champions à la fin des années 90 avec des joueurs comme Shevchenko ou Rebrov dans leurs rangs.. Le talent en Ukraine croupit maintenant et les capitalistes l’accusent, une ombre de ce qu’ils étaient, même dépassés dans leur ligue par des équipes montantes comme le Shahktar.

Cette supériorité céramique manifeste s’est à nouveau traduite Gerard Moreno avant la pause avec une chaussure à laquelle Bushchan ne s’attendait pas et a écrit l’épilogue du duel. Avec tout le poisson vendu, la deuxième partie était restée. La note positive a été la réapparition de Mario Gaspar après trois mois en cale sèche. Carrousel de changements et de penser à la Ligue, où les «groguets» ont encore beaucoup de travail à faire.