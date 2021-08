Résumé et objectifs de West-Brom

in

25/08/2021 à 23:42 CEST

Est discuté Mikel Arteta à Arsenal, mais l’Angleterre n’a jamais été un pays facile. La victoire d’hier contre West Brom en Coupe de la Ligue ne veut pas dire grand-chose, mais elle a un sens : l’équipe est avec lui. Et c’est beaucoup pour un entraîneur.

Surtout, quand on met le meilleur sur le terrain. Aubameyang (3 buts), Pépé , Saka et Lacazette (0-6) a certifié le triomphe des ‘Gunners’ contre West Brom, une équipe rocailleuse comme peu d’autres, mais qui a fini par céder à la supériorité de son rival. La réunion a été condamnée dans la première partie.

Le magicien gabonais a profité de deux rebonds et Pépé Il a fait son truc pour mettre la dentelle avant la fin de la première mi-temps. Cinq minutes après le début de la deuxième période, Saka a élargi le compte et à nouveau Aubameyang il a frappé entre les trois couleurs pour signer le triplé. Lacazette clôturé le compte en profitant d’un centre millimétrique de Pépé.

De bons sentiments mais l’important, néanmoins, vient maintenant. Et c’est là que Arteta il jouera les haricots. Le calendrier a été capricieux ces premiers jours et les « Gunners » doivent faire face à des adversaires difficiles. Ensuite, celui de Manchester City Guardiola, dans ce qui sera encore une fois élève contre enseignant manuel. Le problème pour Arteta est que la marge d’erreur est minime. Les patrons ont dépensé l’argent et il est temps de réagir.