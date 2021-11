Résumé et objectifs de West Ham

11/07/2021 à 20:08 CET

L’« Euro West Ham » reste intraitable. Soutenu par la grande performance de Pablo Fornals, qui est devenu le cauchemar de Liverpool, les « Hammers » ont battu des « rouges » flous qui ont subi un but contre son camp d’Alisson sur un corner.

Jambon occidental

Fabianski ; Johnson, Zouma, Ogbonna (Dawson, 22′), Cresswell ; Soucek, Riz; Bowen (Coufal, 84′), Fornals, Benrahma (Masuaku, 86′) ; Antoine.

Liverpool

Alisson ; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson ; Henderson, Fabinho (Minamino, 80′), Oxlade-Chamberlain (Thiago, 69′) ; Salah, Jota (Origi, 76′), Mané.

Buts

1-0 M. 4 Alisson (PP). 1-1 M. 41 Alexandre-Arnold. 2-1 M. 67 Fornals. 3-1 M. 74 Zouma. 3-2 M. 83 Origine.

Arbitre

Craig Pawson. TA : Soucek (45′) / Alexandre-Arnold (55′).

Incidents

Journée 11. Stade de Londres. 70 000 téléspectateurs.

Fornals a été la figure de la victoire de West Ham United et s’est démarqué dès le début du duel. À la quatrième minute, un corner a été empoisonné et Alisson a frappé juste assez et a mis le ballon dans son but.

Le VAR a revu le jeu pour une éventuelle main d’Ogbonna dans le saut avec le gardien brésilien, mais n’a rien apprécié et West Ham a pris l’avantage très tôt contre les ‘Reds’.

Contraints de revenir, les hommes de Jürgen Klopp ont passé la vitesse supérieure et égalisé à la 41e minute, lorsque Trent Alexander-Arnold, auteur de deux passes décisives en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, il a décoché un coup franc au-dessus de la barre et a touché le but de Lukasz Fabianski.

Il restait 45 minutes aux Jeux olympiques de Londres et Craig Dawson a ouvert la seconde mi-temps avec une tête à la barre transversale, a rapidement répondu avec un arrêt de Fabianski à Sadio Mané à bout portant.

Alors que Mohamed Salah désespéré Pour ne pas avoir trouvé d’écart entre les ‘Hammers’ centraux, Fornals a fait du sang sur le comptoir.

Les Espagnols ont culminé dans un heads-up contre Alisson, une très bonne transition de Jarrod Bowen, qui l’a laissé seul face au gardien brésilien. Forales, avec un peu de tir, a fait 2-1 et West Ham a profité de la confusion de Liverpool pour condamner.Bowen a placé un coup de pied de coin au deuxième poteau et Kurt Zouma est apparu seul et se dirigea vers le filet.

Divock Origi a réduit l’écart à 10 minutes de la fin d’un tir au virage et Mané avait une chance très nette d’égaliser dans le temps additionnel, mais à la fin, Liverpool a quitté Londres sans prix.