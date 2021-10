Résumé et objectifs de West Ham

27/10/2021 à 23:14 CEST

Les Manchester City termine son idylle avec la Carabao Cup. Après quatre années consécutives couronnées championnes de la compétition, ceux de Guardiola sont tombés aux mains de West Ham. Les ‘marteaux’ ont terrassé les deux équipes mancuniennes de la compétition. Cette fois, grâce à un exercice de résistance d’abord, et au succès aux tirs au but après.

WHU

MCI

West Ham United

Aréole; Johnson, Dawson, Diop, Cresswell ; Noble, Soucek ; Vlasic (Benrahma, M.62), Lanzini (Coufal, M.82), Masuaku (Fornals, M.62) ; Yarmolenko (Bowen, M.62).

Manchester City

Walker (Cancelo, M.45), Stones, Aké, Zinchenko ; Fernandinho, Gündogan, De Bruyne (Gréal. M.83) ; Mahrez (Foden, M.72), Palmer (Gabriel Jesus, M.76), Sterling.

Buts

-. Sanctions : 1-0 Noble, 1-0 Foden ; 2-0 Bowen, 2-1 annulé; 3-1 Dawson, 3-2 Gabriel Jésus ; 4-2 Cresswell; 4-3 grisâtre ; 5-3 Benrahma.

Stade

Stade olympique de Londres.

Foden il était le seul footballeur à rater un penalty, après que City n’ait pas pu battre Areola en 90 minutes. Guardiola a cédé la place à des rotations, avec notamment des noms comme l’équipe de jeunes Palmer ou Sterling, qui a de nouveau échoué dans sa mission de se justifier.

City manquait de la profondeur habituelle dans le dernier tiers, mais avait quand même les meilleures chances. Deux ventes aux enchères de Aké et les pierres ils ont d’abord prévenu, Gundogan pardonné au redémarrage et Zinchenko fa lofé une grande main de Aréole dans la dernière ligne droite. West Ham a fait preuve d’endurance avec une séance de tirs au but parfaite, qui s’est terminée par le grand favori.

Liverpool et Tottenham n’ont pas échoué

Ils n’ont pas échoué, au contraire, Liverpool et Tottenham. Les de Klopp ils ont battu Preston de deuxième division, donnant du repos à toutes leurs stars, grâce aux buts de Minamino et Origi, les deux en deuxième mi-temps.

Pour Tottenham, les hommes de Nuno ont gagné à Burnley par le minimum. Ils l’ont fait avec Kane comme titre, jouer les 90 minutes, mais avec Lucas Moura fait la différence. Le Brésilien a marqué le but vainqueur sur une passe de l’ancien Blaugrana Emerson, de plus en plus installés dans le onze de départ.