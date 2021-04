Résumé et objectifs de Wolfsburg

24/04/2021 à 17:46 CEST

Alex Carazo

De quoi Haaland Cela surprend déjà peu de monde. Ses numéros sont spectaculaires, le regarder jouer est un délice pour le spectateur, mais le Norvégien a réussi à rendre cette chose étrange habituelle. Habituellement, le surnaturel. Il semble facile de gagner du pouvoir de cette manière aux arrières centraux et de se définir avec un tel calme contre les gardiens de but. Comme quelqu’un qui va régulièrement acheter du pain.

WOL

DOR

Wolfsburg

Casteels; Mbabu (Bialek, 65 ‘), Lacroix, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold; Bakou, Philipp (Brekalo, 65 ‘), Gerhardt (Mehmedi, 81’); Weghorst.

Borussia Dortmund

Hitz; Piszczek, Akanji, Can, Guerreiro; Bellingham, Dahoud; Reyna (Hazard, 68 ‘), Reus (Meunier, 81’), Sancho (Delaney, 61 ‘); Haaland.

Buts

0-1 M.12 Haaland. 0-2 M.68 Haaland.

Arbitre

Tobias Stieler. TA: Otavio (72 ‘) / Bellingham (13’, 58 ‘), Meunier (88’).

Incidents

Volkswagen Arena (porte fermée).

le Dortmund il y a à peine quelques semaines, j’étais complètement hors de combat pour les carrés Des champions. Il était difficile de croire qu’ils pouvaient revenir en arrière et arriver à un seul point à ce stade. Mais si tu as Erling Haaland dans l’équipe, tout est possible. Le Norvégien n’a généré que deux buts “marque de la maison” de l’ex du Salzsbourg pour sceller les trois points très importants pour la Borussie.

En première mi-temps, il a profité d’une mauvaise passe de Otavio vers Brooks pour battre l’Américain en vitesse, lui arracher le ballon, et en quelques mètres à peine générer un avantage de course suffisant pour définir contre Casteels tranquillement. Il n’y avait pas beaucoup d’occasions dans les 45 premières minutes, mais vous n’avez pas non plus besoin d’une chance de marquer.

La rencontre a été compliquée pour lui Dortmund dans le second après le naïf Bellingham expulsé pour un double carton jaune. Erreur de la jeunesse anglaise qui aurait pu coûter cher à son équipe. Lignes repliées l’ensemble de Terzic et se sont réunis à 4-4-1. Et quoi. Juste comme une île Haaland il attendait la moindre chance de courir vers le but de la Wolfsburg comme si demain n’existait pas.

Et le Norvégien trouvé dans Dahoud votre meilleur allié. Vol du milieu de terrain allemand devant la propre zone et aller dans l’espace vers Haaland. Il est parti de son propre terrain, mais d’un simple geste de laisser courir le ballon, il lui a permis de prendre un avantage sur les défenseurs locaux qui a été décisif. Si vous ne pouvez pas garder un œil sur lui lorsque vous attaquez, il est impossible de l’attraper en fuite lorsque vous devez vous défendre. En seulement deux ou trois secondes, il est apparu avant Casteels, et bien sûr avec une froideur nordique définie pour certifier le triomphe de la Dortmund avec un joueur de moins.

Il y a trois jours à venir et ce ne sera pas facile pour ceux de Terzic, qui fera face Leipzig, Mayence Oui Leverkusen. Mais dans une nette tendance à la hausse et avec Wolfsburg Oui Eintracht sentir le souffle de Dortmund sur la nuque. Et de Haaland, en particulier de Haaland.